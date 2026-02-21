Śp. Janusza Cabaja, radnego miasta Siedlce, pożegnały władze miasta, radni i mieszkańcy

Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Janowskim zgromadziły setki osób, które chciały pożegnać śp. Janusza Cabaja w jego ostatniej drodze. Oprócz rodziny i bliskich Zmarłego, w pogrzebie wzięły udział władze miasta, radni, jego dawni współpracownicy i liczni mieszkańcy miasta Siedlce, darzący go dużą sympatią.

Śp. Janusz Cabaj zmarł w środę 18 lutego w wieku 62 lat. Był radnym Miasta Siedlce kilku kadencji, w tym obecnej. Wcześniej przez wiele lat pracował jako policjant w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Przez lata prowadził wiele akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu BRD. Był społecznikiem, często angażował się w akcje charytatywne, zabiegał także o inwestycje związane z bezpieczeństwem mieszkańców miasta.

– Nie żyjemy dla siebie. Żyjemy dla innych, żyjemy dla Chrystusa Pana. I nasz zmarły brat Janusz, jestem przekonany, dobrze zrozumiał te słowa. Starał się żyć dla innych. Ileż to najprzeróżniejszych szkoleń, odczytów, prelekcji odbył w naszym mieście i w okolicznych miejscowościach, w szkołach naszego powiatu, na temat zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, po to, aby nam wszystkim dobrze się żyło. Nie jemu, ale nam wszystkim! – podkreślał podczas kazania ks. Kazimierz Niemirka, kapelan policji i proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Pogrążonym w żałobie bliskim Zmarłego składamy szczere wyrazy współczucia.