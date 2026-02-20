Akcja siedleckich harcerzy „Kropla Krwi na Dzień Myśli Braterskiej” już 23 lutego!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-20 17:26

Już po raz 13. harcerze z siedleckiego hufca ZHP „Podlasie” organizują zbiórkę krwi z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który obchodzony jest 22 lutego. Jest to rocznica urodzin założyciela skautingu sir Roberta Baden-Powella. Do oddawania krwi organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, w szczególności te osoby, które do tej pory nie miały styczności z honorowym krwiodawstwem. Akcja odbędzie się w poniedziałek 23 lutego w siedleckim oddziale RCKiK-u, w godz. 9.00-12.00.

Siedleccy harcerze zachęcają do krwiodawstwa

i

Autor: Monika Półbratek Harcmistrz Andrzej Ryś z Hufca ZHP Podlasie w Siedlcach
POSŁUCHAJ więcej o 13. akcji Kropla Krwi na Dzień Myśli Braterskiej w Siedlcach:
Mediateka.pl

Krew jest szczególnym darem, jaki możemy ofiarować innym ludziom. Krwi nie można wyprodukować, nie można jej także zastąpić żadnym substytutem, dlatego właśnie honorowe krwiodawstwo jest tak ważne. Należy pamiętać, że niektóre grupy krwi są niezwykle rzadkie, dlatego też tak ważne jest tworzenie szerokich baz krwiodawców, którzy w razie potrzeby mogą podzielić się krwią, ratując tym samym życie drugiemu człowiekowi. Zapraszamy wszystkich Siedlczan – zachęca harcmistrz Andrzej Ryś z Hufca ZHP „Podlasie”.

Tym razem akcja odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego, w godzinach od 9.00 do 12.00. Krew można będzie oddać w oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach, przy ul. Gospodarczej 7.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony władz samorządowych Siedlec, organizatorzy przygotowali upominki-niespodzianki dla wszystkich osób, które tego dnia postanowią podzielić się z innymi tym najcenniejszym darem.

Pamiętajmy „Pomaganie mamy we krwi”!!!

Przeczytaj także:
Sokołowscy harcerze zapraszają na XIV Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej „W …
Harcerze
Siedlce
Dzień Myśli Braterskiej
Hufiec ZHP Podlasie w Siedlcach
krwiodawstwo