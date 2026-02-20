Akcja siedleckich harcerzy „Kropla Krwi na Dzień Myśli Braterskiej” już 23 lutego!

POSŁUCHAJ więcej o 13. akcji Kropla Krwi na Dzień Myśli Braterskiej w Siedlcach:

– Krew jest szczególnym darem, jaki możemy ofiarować innym ludziom. Krwi nie można wyprodukować, nie można jej także zastąpić żadnym substytutem, dlatego właśnie honorowe krwiodawstwo jest tak ważne. Należy pamiętać, że niektóre grupy krwi są niezwykle rzadkie, dlatego też tak ważne jest tworzenie szerokich baz krwiodawców, którzy w razie potrzeby mogą podzielić się krwią, ratując tym samym życie drugiemu człowiekowi. Zapraszamy wszystkich Siedlczan – zachęca harcmistrz Andrzej Ryś z Hufca ZHP „Podlasie”.

Tym razem akcja odbędzie się w poniedziałek, 23 lutego, w godzinach od 9.00 do 12.00. Krew można będzie oddać w oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Siedlcach, przy ul. Gospodarczej 7.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony władz samorządowych Siedlec, organizatorzy przygotowali upominki-niespodzianki dla wszystkich osób, które tego dnia postanowią podzielić się z innymi tym najcenniejszym darem.

Pamiętajmy „Pomaganie mamy we krwi”!!!