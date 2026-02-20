Spotkanie z prof. Kryspinem Miturą w murach Uniwersytetu w Siedlcach już 25 lutego

Profesor Kryspin Mitura zakończył niedawno trwający przez wiele lat projekt wysokogórski, zdobywając Koronę Ziemi oraz Koronę Wulkanów Ziemi w rozszerzonym wariancie. Finałem przedsięwzięcia było wejście na Mount Sidley – najwyższy wulkan Antarktydy. Tym samym Profesor dołączył do elitarnej grupy kilkunastu osób na świecie i został drugim Polakiem w historii, który zrealizował to osiągnięcie.

Podczas spotkania profesor Mitura opowie o kulisach swoich wypraw, ekstremalnych warunkach panujących w najwyższych górach świata oraz o łączeniu pracy naukowej i lekarskiej z realizacją wymagających pasji. Po części oficjalnej przewidziany jest czas na pytania oraz możliwość przeprowadzenia krótkich rozmów indywidualnych.

Wydarzenie odbędzie się w najbliższą środę, 25 lutego, o godz. 10.00 w auli 08B w budynku Wydziałów Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39 w Siedlcach. Udział jest bezpłatny.