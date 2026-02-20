Film „Dźwięki miłości” już 25 lutego w ramach cyklu „Oczami Kobiet” w NoveKino Siedlce

– Macie ochotę na chwilę oddechu, inspiracji i film, który poruszy najczulsze struny w Waszym sercu? Jeśli tak, to ten wieczór jest właśnie dla Was! Zapomnijcie na moment o codziennych obowiązkach i pozwólcie się zaprosić do świata, w którym miłość nie potrzebuje słów, by wybrzmieć najgłośniej. Już 25 lutego o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Oczami Kobiet”. Zabierz przyjaciółkę, mamę lub siostrę i spędź ten wieczór w magicznej atmosferze NoveKino Siedlce. To czas stworzony z myślą o Was – pełen inspiracji i kobiecej energii! – zapowiada Agnieszka Turyk, kierownik kina.

Film „Dźwięki miłości” to piękna, przepełniona ciepłem opowieść o tym, jak nawet najsilniejsze uczucia mogą zostać wystawione na próbę przez zwyczajne życie. Poznajemy Ángelę i Héctora – kochającą się parę, która staje w obliczu lawiny emocji. Ona od zawsze funkcjonuje w świecie ciszy, on dopiero przy niej uczy się w nim poruszać. Gdy na świat przychodzi ich córka, zaczyna się czas pełen niepokoju i oczekiwania na odpowiedź: czy dziewczynka słyszy? To przejmujący sprawdzian ich relacji i dowód na to, jak wiele może unieść prawdziwa miłość – nawet wtedy, gdy brakuje słów.

Szczegóły wydarzenia:

Data: ś𝐫𝐨𝐝𝐚, 𝟐𝟓 𝐋𝐔𝐓𝐄𝐆𝐎

𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 𝟏𝟗:𝟎𝟎

Miejsce: 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐤𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐞𝐝𝐥𝐜𝐞

Informacje: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19052