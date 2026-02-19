Czym jest „The Whole Bloody Affair”?

To nie jest zwykły maraton obu części filmu. To spójna, epicka opowieść, która oferuje widzom zupełnie nowe doświadczenia:

Kultowa walka w kolorze: Słynne starcie z armią „Crazy 88”, które w wersji kinowej było czarno-białe, tutaj zostanie zaprezentowane w pełnej, krwawej palecie barw.

Rozbudowane Anime: Film zawiera dodatkowe, dotąd niepublikowane 15 minut sekwencji animowanej, pogłębiającej historię bohaterów.

Czysta Zemsta: Historia Panny Młodej tworzy jedną, płynną całość – bez streszczeń i cliffhangerów, od przebudzenia ze śpiączki aż po finałowe starcie z Billem.

Legendarna wersja „Kill Bill" w NoveKino Siedlce już 20 i 27 lutego!

Wyjątkowe wydarzenie kinowe

Wersja ta jest praktycznie nieosiągalna w telewizji oraz na platformach streamingowych. Pokazy w Siedlcach to unikalna szansa, by poczuć moc „stali Hanzo” na wielkim ekranie w najwyższej jakości obrazu i dźwięku.

Harmonogram pokazów:

Seanse odbędą się w terminach:

20 lutego (piątek), godz. 19:30

27 lutego (piątek), godz. 19:30

Ze względu na imponujący metraż, film wyświetlany będzie z jedną, 15-minutową przerwą – idealną, by ochłonąć przed wielkim finałem.

Więcej informacji na stronie internetowej kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=18977