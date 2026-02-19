Legendarna wersja „Kill Bill” w NoveKino Siedlce już 20 i 27 lutego!

2026-02-19 15:03

Miłośnicy kina mają powód do świętowania. Już w najbliższe piątki 20 oraz 27 lutego o godzinie 19:30 w NoveKino Siedlce odbędą się wyjątkowe pokazy filmu „Kill Bill: The Whole Bloody Affair”. To jedyna okazja, by zobaczyć kompletne, niepocięte arcydzieło Quentina Tarantino w formie, jaką reżyser planował od samego początku.

Czym jest „The Whole Bloody Affair”?

To nie jest zwykły maraton obu części filmu. To spójna, epicka opowieść, która oferuje widzom zupełnie nowe doświadczenia:

  • Kultowa walka w kolorze: Słynne starcie z armią „Crazy 88”, które w wersji kinowej było czarno-białe, tutaj zostanie zaprezentowane w pełnej, krwawej palecie barw.
  • Rozbudowane Anime: Film zawiera dodatkowe, dotąd niepublikowane 15 minut sekwencji animowanej, pogłębiającej historię bohaterów.
  • Czysta Zemsta: Historia Panny Młodej tworzy jedną, płynną całość – bez streszczeń i cliffhangerów, od przebudzenia ze śpiączki aż po finałowe starcie z Billem.
Wyjątkowe wydarzenie kinowe

Wersja ta jest praktycznie nieosiągalna w telewizji oraz na platformach streamingowych. Pokazy w Siedlcach to unikalna szansa, by poczuć moc „stali Hanzo” na wielkim ekranie w najwyższej jakości obrazu i dźwięku.

Harmonogram pokazów:

Seanse odbędą się w terminach:

  • 20 lutego (piątek), godz. 19:30
  • 27 lutego (piątek), godz. 19:30

Ze względu na imponujący metraż, film wyświetlany będzie z jedną, 15-minutową przerwą – idealną, by ochłonąć przed wielkim finałem.

Więcej informacji na stronie internetowej kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=18977

