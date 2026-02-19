Sokołowscy harcerze zapraszają na XIV Biwak z okazji Dnia Myśli Braterskiej „W Rodzinnym Gronie” w Sokołowie Podlaskim

Monika Półbratek
2026-02-19 12:56

Dzień Myśli Braterskiej to międzynarodowe święto skautów i harcerzy obchodzone 22 lutego, w rocznicę urodzin twórców skautingu: Roberta i Olave Baden-Powellów. Jest to dzień przyjaźni, podczas którego miliony skautów na świecie łączą się myślami, wysyłają życzenia, organizują ogniska, biwaki, gry terenowe i koncerty. Łącząc się ze wszystkimi, w ten dzień świętować będą również sokołowscy harcerze. Jak co roku spotykają się na biwaku.

Autor: Hufiec ZHP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe

Biwak harcerzy z Hufca ZHP Sokołów Podlaski odbędzie się w dniach 20-22 lutego 2026r. w Zespole Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim. W tym czasie dla harcerzy przewidziano wiele atrakcji.

Już w piątek o godzinie 20.30 odbędzie się uroczysty kominek harcerski. Na ten kominek organizatorzy zapraszają zuchów, harcerzy, starszyznę, a także tych, którzy chcą powspominać dawne, harcerskie czasy, związane z hufcem ZHP Sokołów Podlaski. Mile widziani są rodzice harcerzy i wszyscy, którym harcerska idea, jest bliska sercu.

W sobotę na ulicach Sokołowa będzie można zobaczyć wielu harcerzy. Rozpocznie się tam gra harcerska, podczas której harcerze meldując się na poszczególnych punktach kontrolnych, będą wykonywać zadania związane z wiedzą harcerską i z fabułą bajki „Coco”. Po obiedzie odbędzie się fabularna gra na terenie szkoły. Uczestnicy będą wchodzili do „ŚWIATA UMARŁYCH” – będzie to czas na refleksje, wspominanie starych, dobrych, harcerskich czasów, na podziękowanie tym, dzięki którym harcerstwo jest ich drugim domem.

Niedziela to podsumowanie rywalizacji harcerskiej. O godz. 10.30 harcerze będą uczestniczyli w uroczystej sumie w Kościele pw św. Jana Bosko, a na koniec zostanie odśpiewana Modlitwa Harcerska. Zakończeniem biwaku będzie uroczysty apel na terenie szkoły, m.in. połączony z wręczeniem pucharów dla zwycięzców.

Autor: Hufiec ZHP Sokołów Podlaski/ Materiały prasowe
