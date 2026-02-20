Siedlce : Ekonomik najlepszy w turnieju piłkarskim

Od pierwszego gwizdka nie brakowało emocji. Zawodnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, wolą walki oraz umiejętnościami piłkarskimi. Każdy mecz dostarczał wielu wrażeń zarówno uczestnikom, jak i kibicom. Po rozegraniu wszystkich meczów nadszedł moment na ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Siedlce wywalczył Ekonomik. Na drugiej pozycji uplasował się Rolnik, trzecie miejsce zajęła Samochodówka. Tuż za podium znalazł się Elektryk, a piątą lokatę wywalczył Katolik.

Turniej był idealną okazją do integracji młodzieży oraz promocji aktywności fizycznej wśród uczniów siedleckich szkół.

Tekst i zdjęcia: Oliwia Protasiuk i Karolina Zasuwik