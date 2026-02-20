Siedlce : Ekonomik najlepszy w turnieju piłkarskim

Magdalena Szewczuk
2026-02-20 17:23

19 lutego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Siedlcach odbył się Międzyszkolny Turniej Piłkarski o Puchar Prezydenta Miasta Siedlce. W wydarzeniu wzięły udział drużyny siedleckich szkół ponadpodstawowych, a rywalizacja przebiegała w sportowej atmosferze.

Od pierwszego gwizdka nie brakowało emocji. Zawodnicy wykazali się dużym zaangażowaniem, wolą walki oraz umiejętnościami piłkarskimi. Każdy mecz dostarczał wielu wrażeń zarówno uczestnikom, jak i kibicom. Po rozegraniu wszystkich meczów nadszedł moment na ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Siedlce wywalczył Ekonomik. Na drugiej pozycji uplasował się Rolnik, trzecie miejsce zajęła Samochodówka. Tuż za podium znalazł się Elektryk, a piątą lokatę wywalczył Katolik.

Turniej był idealną okazją do integracji młodzieży oraz promocji aktywności fizycznej wśród uczniów siedleckich szkół.

Tekst i zdjęcia: Oliwia Protasiuk i Karolina Zasuwik

Ekonomik z pucharem Prezydenta Siedlec
Siedlce
prezydent Siedlec
turniej piłkarski
Ekonomik Siedlce