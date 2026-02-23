Komenda Powiatowa Policji w Łosicach ostrzega, że rozlewisko na jednym z pasów ruchu na DK 19 w Świniarowie powoduje utrudnienia i w związku z tym tworzą się tam korki. Na miejscu pracują służby. Mundurowi proszą o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem.
Lokalne podtopienia powodują utrudnienia na DK nr 19 pod Łosicami
2026-02-23 8:50
Na drodze krajowej nr 19 w Świniarowie pod Łosicami doszło dziś rano (w poniedziałek 23 lutego) do zdarzenia drogowego. Na drodze trzeba zachować szczególną ostrożność. Występują tam utrudnienia w ruchu, spowodowane lokalnymi podtopieniami po roztopach.