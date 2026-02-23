W Siedlcach odbył się I Ogólnopolski Kongres Liderów Operacji Czysta Rzeka

Monika Półbratek
2026-02-23 9:52

Umożliwił edukację, integrację i wymianę doświadczeń. Pierwszy Ogólnopolski Kongres Liderów Operacji Czysta Rzeka został zorganizowany w weekend 21-22 lutego w Siedlcach. Było to spotkanie osób aktywnie zaangażowanych w działania społeczne, ekologiczne i lokalne inicjatywy na rzecz pozytywnej zmiany.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, na kongresie w Siedlcach spotkali się liderzy Operacji Czysta Rzeka z całej Polski, którzy inspirują, łączą społeczności i biorą odpowiedzialność za wspólną przestrzeń, a także kreują działania zmieniające przyszłość. Mogli wspólnie porozmawiać o roli liderów w budowaniu zaangażowania, podzielić się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami.

W programie kongresu znalazły się wystąpienia ekspertów, panele dyskusyjne i warsztaty. Była to też okazja do poznania innych osób, które mają podobne przekonania, wierzą w siłę współpracy i lokalnego działania.

