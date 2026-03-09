Bedoes 2115 dołącza do Lineupu Before Festival 2026! Zobacz, kto jeszcze zagra!

Before Festival: Lato zaczyna się tutaj!

Organizatorzy Before Festival podkreślają, że od lat realizują strategię zrównoważonego rozwoju. To wydarzenie stało się oficjalnym symbolem rozpoczęcia wakacji – właśnie w ten czerwcowy weekend w Siedlcach startuje prawdziwe lato. Impreza, która zaczynała jako lokalna inicjatywa, dziś jest punktem obowiązkowym w kalendarzu, rokrocznie sięgając po coraz większe nazwiska bez utraty swojego unikalnego klimatu.

Bedoes 2115 wjeżdża do składu

To ogłoszenie elektryzuje region – Bedoes 2115 po raz pierwszy wystąpi na Before Festival w Siedlcach już 21 czerwca. Założyciel 2115 wchodzi do lineupu w szczytowym momencie, świeżo po premierze głośnego utworu „Kamień z Serca”, który od razu po premierze zdominował streamingi i YouTube Charts. Jego obecność na Before Festival będzie jednym z najmocniejszych punktów otwarcia sezonu. Spodziewajcie się energii, która zdefiniuje ten festiwal na nowo.

Sprawdź, jak prezentuje się aktualny skład z podziałem na dni:

SOBOTA (20.06):

White 2115 – Po jego pamiętnym sobotnim występie był jednym z najczęściej wskazywanych artystów przez uczestników; jego powrót, tym razem w nowej lokalizacji, był po prostu koniecznością.

Pezet – Artysta, który od blisko trzech dekad utrzymuje się w ścisłej czołówce sceny; jego podwójnie diamentowy singiel „Dom Nad Wodą" zna na pamięć każdy fan rapu w Polsce.

Chivas – Już pod koniec marca ukaże się jego nowy album; promujący krążek singiel „NAWET NIE WIESZ JAK CHCIAŁBYM MÓC TO POCZUĆ JESZCZE RAZ" podbija listy, a jego powrót do Siedlec był nieunikniony po ostatnim, ultra-energetycznym koncercie.

Kukon – Jeden z najproduktywniejszych graczy, który zabierze nas w podróż od kultowych „Ogrodów", przez „Kraków, Marzec 2025", aż po eksperymentalne „YOGA EP".

NIEDZIELA (21.06):

Bedoes 2115 – Po raz pierwszy na scenie Before Festival, założyciel 2115 Label. Głos pokolenia, który zawsze gra na własnych zasadach - jeden z najbardziej wyczekiwanych show nadchodzącego sezonu festiwalowego.

Sokół – W 2026 roku wspólnie uczcimy 30-lecie jego drogi na scenie – od ZIP Składu i fundamentów Prosto, aż po status ikony, która nigdy nie straciła świeżości i unikalnego stylu.

Avi – Świeżo po premierze drugiego solowego krążka „WPR", przywozi to, co definiuje go najmocniej – autentyczność i duszę artysty, której nie da się podrobić.

bambi – Jedna z najgłośniejszych postaci młodego pokolenia przywiezie do Siedlec czystą, trapstarową energię, która od miesięcy nie schodzi ze szczytów list przebojów.

Before Festival w poprzednich latach

Poprzednie edycje udowodniły, że apetyt na rap w regionie jest ogromny – ostatnia odsłona wydarzenia zgromadziła ponad 20 000 uczestników. Na scenach Before Festival gościli dotychczas tacy artyści jak Sobel, Szpaku, Żabson, Otsochodzi czy Gibbs. Z roku na rok siedlecki festiwal rośnie w siłę, rozwijając skalę do ogólnopolskiego wydarzenia, goszcząc miłośników rapu z całej Polski.

Nowa lokalizacja: więcej przestrzeni i rosnące pole namiotowe

Tegoroczna edycja przenosi się w nowe miejsce – na tereny przy Stadionie Miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siedlcach. Ta zmiana to strategiczny ruch, który odblokowuje zupełnie nowe możliwości: większą przestrzeń dla rosnącej frekwencji, potężniejszą scenę oraz rozbudowane strefy dodatkowych atrakcji. Nowa lokalizacja to również decyzja podjęta z dedykacją dla stale rosnącego pola namiotowego, które w tym roku zyska znacznie lepszą infrastrukturę i znacznie większą powierzchnię. To tutaj 20 czerwca oficjalnie odpalimy lato 2026!

