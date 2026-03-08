Do wypadku doszło 8 marca około godz. 18.00. Jak udało się nam ustalić auto osobowe wypadło z drogi i uderzyło w drzewo, pojazd zaczął się palić. Niestety wewnątrz auta uwięziony został kierowca, jego życia nie udało się uratować.

– W miejscowości Pieńki, gm. Domanice, doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, kierujący samochodem osobowym marki BMW, na prostym odcinku drogi z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia pojazd stanął w płomieniach. Kierujący poniósł śmierć na miejscu - informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniała wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Więcej informacji już wkrótce.