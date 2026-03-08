Pieńki: Auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje!

Magdalena Szewczuk
Monika Półbratek
2026-03-08 21:14

Tragiczny wypadek w miejscowości Pieńki w gminie Domanice. W niedzielny ( 8 marca) wieczór auto wypadło z drogi i zaczęło się palić, niestety kierowca pojazdu nie przeżył.

Do wypadku doszło 8 marca około godz. 18.00. Jak udało się nam ustalić auto osobowe wypadło z drogi i uderzyło w drzewo, pojazd zaczął się palić. Niestety wewnątrz auta uwięziony został  kierowca, jego życia nie udało się uratować.

– W miejscowości Pieńki, gm. Domanice, doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, kierujący samochodem osobowym marki BMW, na prostym odcinku drogi z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku zdarzenia pojazd stanął w płomieniach. Kierujący poniósł śmierć na miejscu - informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniała wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Więcej informacji już wkrótce.

Tragiczny wypadek w gminie Domanice
powiat siedlecki
tragedia na drodze
śmiertelny wypadek