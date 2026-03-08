Gmina Domanice: w tragicznym wypadku w miejscowości Pieńki zginął kierowca osobówki

– Potwierdzam, że dziś w miejscowości Pieńki doszło do wypadku. Samochód osobowy prawdopodobnie uderzył w drzewo, a w wyniku tego uderzenia samochód się zapalił. Jest jedna osoba śmiertelna, prawdopodobnie mężczyzna. Na miejsce zdarzenia skierowany został jeden zastęp PSP oraz trzy zastępy OSP, a gdy dotarły na miejsce, był tam już Zespół Ratownictwa Medycznego. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.