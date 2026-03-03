Mogło dojść do tragedii: na DW 801 policyjna kamera zarejestrowała ładunek wypadający z przyczepki jadącego samochodu

Monika Półbratek
2026-03-03 18:44

Garwolińscy policjanci przypominają, że prawidłowe zabezpieczenie ładunku jest obowiązkiem, o którym trzeba pamiętać dla bezpieczeństwa własnego i innych. Niestety, wciąż zdarzają się kierowcy, którzy o tym zapominają. Ostatnio na DW 801 policjanci z grupy SPEED przekonali się o tym na własne oczy, a dodatkowo kamera w ich radiowozie zarejestrowała moment, w którym z przyczepki jadącego przed nimi auta wypadł na drogę… styropian.

Autor: KPP Garwolin/ Materiały prasowe

W sobotę 28 lutego po godzinie 8.00 patrol grupy SPEED patrolował drogę wojewódzką 801 w Wildze. Przed radiowozem, wyposażonym w kamerę, jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię. Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Choć w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem na drodze. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

Mundurowi przypominają, że każdy kierowca, który ignoruje zasady prawidłowego transportu ładunków, naraża siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niepotrzebne ryzyko.

