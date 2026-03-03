– W sobotę 28 lutego po godzinie 8.00 patrol grupy SPEED patrolował drogę wojewódzką 801 w Wildze. Przed radiowozem, wyposażonym w kamerę, jechał samochód z przyczepką, na której przewożone były płyty styropianu. W pewnym momencie nieodpowiednio zabezpieczony ładunek został poderwany podmuchem powietrza i spadł na jezdnię. Na nagraniu z policyjnej kamery widać dokładnie chwilę, w której elementy ładunku lądują na obu pasach ruchu tuż przed radiowozem. – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Choć w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, sytuacja mogła zakończyć się gwałtownymi manewrami innych kierowców i poważnym zagrożeniem na drodze. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem.

Mundurowi przypominają, że każdy kierowca, który ignoruje zasady prawidłowego transportu ładunków, naraża siebie i innych uczestników ruchu drogowego na niepotrzebne ryzyko.