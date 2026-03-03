Powiat siedlecki: Nocny pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Rogóziec w gminie Mordy

Monika Półbratek
2026-03-03 9:20

Dziś w nocy (3 marca) po godz. 2.00 na terenie powiatu siedleckiego doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W miejscowości Rogóziec w gminie Mordy najprawdopodobniej wybuchła butla z gazem, a drewniany dom zaczął się palić. Na szczęście w pożarze nikt nie zginął, choć właściciel doznał poparzeń.

– Jako pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia zastęp OSP przystąpiliśmy do działań, które polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu. Po pięciu godzinach działań wróciliśmy do jednostki – informują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie.

Niestety, pomimo wielogodzinnych działań strażaków, zajęty ogniem drewniany dom spłonął prawie doszczętnie. Służby udzieliły jednak pomocy medycznej poszkodowanemu mieszkańcowi budynku.

– Na miejscu zdarzenia interweniowało w nocy sześć zastępów straży pożarnej, w tym dwa zastępy PSP i cztery OSP. Prawdopodobnie wybuchła tam 11-kg butla z gazem. Nikt nie zginął, ale właściciel domu doznał poparzeń rąk oraz twarzy, Działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podania czterech prądów wody na palący się budynek drewniany. Po udzieleniu pomocy, poparzonego mężczyznę przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego. – poinformował nas kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.

Zostały tam zadysponowane następujące siły i środki:

  • OSP Wojnów,
  • OSP Mordy,
  • OSP Wielgorz,
  • JRG 1 Siedlce,
  • JRG Łosice,
  • OSP Radzików Wielki,
  • ZRM,
  • Policja,
  • Pogotowie energetyczne.

Za zdjęcia z miejsca zdarzenia dziękujemy druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowie.

