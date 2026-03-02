Duże zmiany w przepisach ruchu drogowego. Sprawdź co zmienia się od 3 marca!

- Policjant będzie mógł zatrzymać prawo jazdy na okres trzech miesięcy nie tylko w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Oznacza to, że kierowcy, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w takich miejscach, muszą liczyć się z natychmiastową utratą uprawnień. To rozwiązanie ma ograniczyć najbardziej niebezpieczne zachowania na drogach i zmniejszyć liczbę poważnych wypadków – informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Zmianie ulegają również przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych.

Od 3 marca minimalny wiek osoby kierującej hulajnogą elektryczną wynosi 13 lat. Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia. Wyjątek stanowi strefa zamieszkania – tam młodsze osoby mogą korzystać z hulajnogi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z hulajnóg elektrycznych.

Użytkownicy powinni poruszać się przede wszystkim po drogach dla rowerów lub pasach ruchu dla rowerów.

W przypadku ich braku dopuszczalna jest jazda po jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wyjątkowo można korzystać z chodnika z zachowaniem szczególnej ostrożności, ustępując pierwszeństwa pieszym i dostosowując prędkość do ich tempa.

Zabronione jest:

przewożenie innych osób na hulajnodze,

jazda pod wpływem alkoholu,

korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy.