Starosta Karol Tchórzewski powołany do Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP

2 i 3 marca w Mikołajkach w woj. warmińsko–mazurskim odbywa się XI Europejski Kongres Samorządów. W wydarzeniu bierze udział Prezydent RP Karol Nawrocki. Kongres w tym roku odbywa się pod hasłem: „Samorząd w czasach niepewności – lokalne odpowiedzi na globalne wyzwania”.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczystość powołania Rady Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, w której zasiadać będzie prawie 100 samorządowców – marszałków województw, starostów powiatów, wójtów gmin, prezydentów i burmistrzów. Przewodniczącym Rady został Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Stalowej Woli. W skład rady wszedł Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski.

- Po to powołuję radę do spraw samorządów, aby przywrócić realny dialog pomiędzy władzą a samorządem. Spojrzeć na te kwestie, które dotykają dzisiaj samorządów, ale także problemów z centralizacją i z tym, że samorządowcy, jak mi mówią często, nie są wysłuchani – przekonywał Prezydent RP dodając, że jego zdaniem za mało jest inwestycji strategicznych, które byłyby szansą na rozwój dla polskich gmin i powiatów – mówił prezydent Karol Nawrocki.

Europejski Kongres Samorządów to największe wydarzenie samorządowe w 2026 r. w Polsce stanowiące płaszczyznę wymiany dobrych praktyk oraz budowania i pogłębiania współpracy między samorządami. Kongres co roku tworzy przestrzeń dla liderów samorządów, przedstawicieli elit regionalnych, członków administracji państwowej, organizacji pozarządowych oraz biznesu, nauki i kultury, gdzie lokalny wymiar samorządności spotyka się z aktualnymi trendami rozwoju i współpracy.