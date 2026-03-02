Caritas zaprasza na Konkurs Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych w WTZ w Siedlcach

POSŁUCHAJ więcej o zbliżającym się konkursie plastycznym dla osób niepełnosprawnych, organizowanym przez WTZ w Siedlcach:

Do konkursu mogą przystąpić osoby niepełnosprawne w trzech kategoriach: dzieci do lat 11, młodzież w wieku 12-17 lat oraz osoby dorosłe powyżej 18 lat. Należy wykonać maksymalnie do dwóch prac w dowolnym formacie i technice malarskiej na temat hasła konkursu „Droga, Prawda, Życie – Źródła Sztuki Naiwnej” i opatrzyć je opisem.

– Poprzez konkurs chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do wypowiedzi w formie artystycznej, która jest terapią poprzez sztukę. Promujemy talenty, kształtujemy pozytywny wizerunek i integrujemy osoby z niepełnosprawnościami – mówi Katarzyna Pieniak, kierownik Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siedlcach. I dodaje: – W kolejnym etapie planujemy zorganizować wystawę pokonkursową.

Konkurs patronatem honorowym objęli: Biskup Siedlecki, Prezydent Miasta Siedlce, Rektor Uniwersytetu w Siedlcach, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Regulamin konkursu i załączniki dostępne są na stronie www.siedlce.caritas.pl w zakładce „Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach”. Osobom nagrodzonym i wyróżnionym przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają honorowe dyplomy za udział.

Prace należy przesłać lub złożyć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach w terminie do 24 kwietnia 2026 r.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności na wystawie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie odbędzie się również rozdanie nagród. Więcej informacji o konkursie można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym.

Źródło: inf. pras. CDS, AN