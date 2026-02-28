Zakład Aktywności Zawodowej Caritas w Siedlcach rozwija się w zakresie kosmetologii i podologii

POSŁUCHAJ więcej o nowych usługach kosmetyczno-podologicznych w ZAZ-ie w Siedlcach:

– Uruchomiliśmy naszą nową działalność, która wyrosła z tego, co już robiliśmy do tej pory, czyli z Ośrodka Odnowy Biologicznej. Są to usługi kosmetyczno-podologiczne. Przygotowaliśmy je w odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności, bo w ramach rozwoju usług społecznych w regionie zrodziło się bardzo wiele pytań związanych z tym, żeby uruchomić właśnie taką funkcję podologa mobilnego. Pierwotnie planowaliśmy tylko uruchomienie samych działań kosmetycznych. One wyrosły z naszego Ośrodka Odnowy Biologicznej i poniekąd stanowią w tym momencie część tej działalności, uzupełniając ją. Te usługi kierujemy przede wszystkim do społeczności lokalnej, ale głównym naszym celem jest to, aby odbywał się też rozwój naszych pracowników, którzy są już z nami związani przez wiele, wiele lat. – mówi Katarzyna Rola-Skorupska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach.

Pracownikom ZAZ-u, którymi są osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nowa działalność pozwoli bowiem na rozwój zawodowy, dając im szansę poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, a co za tym idzie stania się atrakcyjnymi na rynku pracy.

Za gabinetu kosmetycznego i usług podologicznych na miejscu mogą korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Siedlec i okolic. Mobilny gabinet podologiczny ma być natomiast odpowiedzią na zapotrzebowanie starszych mieszkańców miasta, gminy Siedlce, a nawet powiatu siedleckiego, który mają utrudniony dostęp do podologa, a jednocześnie zmagają się z problemami, które wymagają tego rodzaju pomocy.

– Od 2 do 6 marca włącznie zapraszamy na darmowy tydzień konsultacji podologicznych. Oczywiście po wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty telefonicznie lub przez Facebooka – zachęca Edyta Głódź, kosmetyczka-podolog w ZAZ w Siedlcach.

Więcej o nowej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Caritas DS w Siedlcach można posłuchać w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym. O wszystkich realizowanych przez ZAZ działaniach można zdobyć więcej informacji m.in. przeglądając profil placówki na Facebooku: https://www.facebook.com/zazsiedlce.