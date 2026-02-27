Jak wygląda sytuacja na rynku pracy w Siedlcach i regionie! Sprawdźcie kogo szukają pracodawcy!

Badanie realizowane jest co roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest określenie, w których zawodach wystąpi deficyt pracowników, gdzie zapotrzebowanie i liczba kandydatów będą zrównoważone, a gdzie może pojawić się nadwyżka osób, które poszukują pracy.

Zarówno w mieście Siedlce, jak i w powiecie siedleckim, największe braki kadrowe są w dwóch grupach zawodów:

monterzy konstrukcji metalowych,

spawacze.

Lista zawodów deficytowych jest jednak znacznie dłuższa. Obejmuje m.in.:

branżę medyczno-opiekuńczą – lekarze, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci i masażyści, psycholodzy i terapeuci, opiekunki dziecięce;

edukację – nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego i przedszkoli, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych, pedagodzy;

transport, spedycję i logistykę (TSL) – kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierowcy autobusów, magazynierzy;

budownictwo i przemysł – cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy i energetycy, monterzy instalacji budowlanych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń;

finanse i administrację – samodzielni księgowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy administracyjni i biurowi.

Przyczyny deficytów są podobne jak w innych częściach Mazowsza – to m.in. nieatrakcyjne warunki pracy, wynagrodzenia nieadekwatne do odpowiedzialności, brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów, a także starzenie się kadry i brak następców w wielu profesjach (np. nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu).

Sytuacja na rynku pracy w podregionie

Stopa bezrobocia w podregionie siedleckim wynosi 6,4% – nieco powyżej średniej mazowieckiej (wg ostatnich danych bezrobocie na Mazowszu to 4,5%). Warto jednak pamiętać, że wskaźnik ten ma generalnie tendencję spadkową: w ciągu ostatnich 15 lat najwyższą wartość osiągnął w 2013 r. (13,5%). Tak jak w poprzednich miesiącach najniższą stopę bezrobocia w podregionie ma miasto Siedlce (4,6%), a najwyższą – powiat garwoliński (9,5%). Bezrobocie w pozostałych powiatach podregionu: siedlecki, sokołowski, węgrowski – 5,8%, łosicki – 5,9%.

Według ostatnich danych w całym podregionie siedleckim zarejestrowanych jest 9 808 bezrobotnych. Z tego 1 533 w powiecie siedleckim, a 1 670 w mieście Siedlce. Wśród zarejestrowanych przeważają mężczyźni – zarówno w mieście Siedlce (52,6%), jak i w powiecie siedleckim (53,6%). Zdecydowana większość bezrobotnych zarejestrowanych (i tak jest w każdym miesiącu) to osoby, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Najczęściej są to osoby długotrwale bezrobotne (prawie połowa wszystkich zarejestrowanych).

Według ostatnich danych większość bezrobotnych ma powyżej 45 lat (w mieście Siedlce – 38,3% ogółu wszystkich tu zarejestrowanych, w powiecie siedleckim – 35,0%). Najmniej liczną grupę stanowią najmłodsi bezrobotni, tj. w wieku 18–24 lata (miasto Siedlce – 9,7%, a w powiecie siedleckim – 15,5%).

Pod względem wykształcenia, tak jak w poprzednich miesiącach, najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (w mieście Siedlce – 23,3%, w powiecie siedleckim – 24,6%). W powiecie siedleckim najliczniejszą grupą są jednak osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,7%). Najmniej bezrobotnych ma wykształcenie średnie ogólnokształcące (miasto Siedlce – 16,0%; powiat siedlecki – 13,1%).

Wynagrodzenia

Średnie wynagrodzenie brutto w podregionie siedleckim (stan na koniec grudnia) wynosi 6 722,79 zł. To mniej niż średnia dla województwa mazowieckiego (8 226,06 zł), ale w niektórych powiatach sytuacja jest korzystniejsza – w Węgrowie średnie wynagrodzenie wyniosło 7 592,97 zł, czyli powyżej średniej krajowej (7 269,13 zł).

Wyzwania demograficzne

Podregion siedlecki mierzy się z problemami demograficznymi. Co piąty mieszkaniec podregionu (20,1%) ma ponad 65 lat. Starzenie się społeczeństwa oraz odpływ młodych osób powodują, że w przyszłości może nasilać się problem niedoboru pracowników, zwłaszcza w zawodach wymagających specjalistycznych kwalifikacji.