Pracownica gabinetu stomatologicznego przywłaszczyła sobie ponad 200 tys. zł! 29-latka usłyszała zarzuty!

- Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie udaremnili funkcjonowanie procederu, który przez dłuższy czas drenował konto jednej ze spółek stomatologicznych. Jak ustalili policjanci, 29-letnia pracownica gabinetu miała opracowywać dla pacjentów indywidualne plany leczenia protetycznego i stomatologicznego, a następnie… manipulować ich wyceną. Kobieta pozorowała udzielanie rabatów, wprowadzała do systemu zaniżone kwoty, a różnicę przywłaszczała. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder miał charakter wieloczynowy, a straty spółki przekroczyły 200 tysięcy złotych – informuje podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzaną policjanci zabezpieczyli znaczną sumę gotówki, która może pochodzić z przestępczej działalności.

29-latka została zatrzymana. Postępowanie przygotowawcze trwa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zarzutów. Podejrzanej za oszustwo grozi nawet 8 lat za kratkami.