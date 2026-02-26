Impreza #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026 już 7 marca w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-02-26 22:40

Już po raz drugi siedleckie radne organizują w Galerii Siedlce bezpłatną imprezę z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Jak wyglądała ubiegłoroczna, możecie zobaczyć w załączonej galerii zdjęć. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w sobotę 7 marca pod hasłem: #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026 Twoje zdrowie ma znaczenie!

Drogie Siedlczanki i Siedlczanie! Zapraszamy na drugą edycję wyjątkowego wydarzenia 7 marca 2026 w sobotę do Galerii Siedlce, w godz. 10:00–14:00. Tym razem hasło brzmi #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026, bo zdrowie i rozwój to sprawa nas wszystkich! – zachęcają siedleckie radne.

Na uczestników imprezy czekać będzie dużo różnorodnych atrakcji:

  • Panele tematyczne: zdrowie, uroda, sport i bezpieczeństwo, przedsiębiorczość.
  • Oferty pracy i edukacji.
  • Bezpłatne badania (ciśnienie, tętno, cukier i więcej!)
  • Kawa i rozmowy z Prezydentem Miasta Siedlce w ciepłej, integrującej atmosferze.
  • Część artystyczno-sportowa: Kawashi i Zumba.
  • Zbiórka charytatywna na rzecz małego Dawida Bierkata z powiatu siedleckiego – Małego Wojownika chorego na DMD.

Spotkanie w Galerii Siedlce będzie przestrzenią do inspiracji, wymiany doświadczeń i dbałości o zdrowie – dla kobiet, mężczyzn i całych rodzin. Warto się zainspirować, zadbać o siebie i wspierać lokalną społeczność!

Zainteresowani? Zarezerwujcie czas i wpadnijcie do Galerii Siedlce 7 marca! Udział w wydarzeniu oczywiście jest bezpłatny. Radio ESKA Siedlce objęło patronat medialny nad imprezą. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w Galerii Siedlce już 7 marca 2026

Autor: My Siedlczanki/ Materiały prasowe Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w Galerii Siedlce już 7 marca 2026
