Impreza #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026 już 7 marca w Siedlcach

Już po raz drugi siedleckie radne organizują w Galerii Siedlce bezpłatną imprezę z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn. Jak wyglądała ubiegłoroczna, możecie zobaczyć w załączonej galerii zdjęć. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w sobotę 7 marca pod hasłem: #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026 Twoje zdrowie ma znaczenie!