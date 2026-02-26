Z okazji Dnia Kobiet podwójne spotkanie z cyklu „Kino Kobiet” w siedleckim Heliosie

Dwa pokazy na Dzień Kobiet

4 marca zobaczymy w Heliosie pokaz „Kina Kobiet” z filmem „Przepis na morderstwo”. Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

11 marca – drugi pokaz w ramach cyklu, tym razem z filmem „Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam”. Kenna Rowan (Maika Monroe) została uznana za winną wypadku w której zginął jej chłopak. Po odbyciu kary wraca do rodzinnego miasta, zdeterminowana, by ponownie nawiązać kontakt ze swoją córeczką. To opowieść o odważnej podróży Kenny ku uzdrowieniu i odkryciu drugiej szansy, gdy wydaje się, że wszelka nadzieja jest stracona.

Motyw wieczoru

W środę 4 marca pracownicy kina zapraszają w białych garniturach, a 11 marca – w zielonych sukienkach. Początek każdego z seansów – o godz. 18.00.