Siedlce: Filia MBP przy ul. Kaszubskiej już po remoncie

25 lutego można było oficjalnie podziwiać efekty remontu Filii Bibliotecznej nr 2 MBP w Siedlcach, przy ul. Kaszubskiej 1. Trzeba przyznać, że po remoncie budynek prezentuje się naprawdę pięknie.