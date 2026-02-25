Siedlce: Filia MBP przy ul. Kaszubskiej już po remoncie

2026-02-25

25 lutego można było oficjalnie podziwiać efekty remontu Filii Bibliotecznej nr 2 MBP w Siedlcach, przy ul. Kaszubskiej 1. Trzeba przyznać, że po remoncie budynek prezentuje się naprawdę pięknie.

W oficjalnym otwarciu wyremontowanego budynku uczestniczyli Naczelnik Gabinetu Prezydenta Siedlec Piotr Woźniak oraz Przewodniczący Społecznej Rady Programowej MBP prof. Adam Bobryk.

Dyrektor MBP Ewelina Raczyńska przedstawiła zakres wykonanych prac i podkreśliła ważną rolę budżetu partycypacyjnego.

Remont filii został sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Siedlce w 2025 roku, w kwocie 250 000 zł. Dodatkowo Biblioteka dofinansowała remont z dotacji podmiotowej w wysokości ok. 70 000 zł .

foto: Jarosław Kurzawa/ MBP

