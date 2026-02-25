Lekarz okazał się oszustem, kobieta straciła 10 tys. zł

Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosiła się mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy, że za pośrednictwem platformy społecznościowej nawiązała kontakt z mężczyzną podającym się za lekarza rezydenta pracującego za granicą. Relacja trwała kilka miesięcy i opierała się wyłącznie na wymianie wiadomości tekstowych - informuje podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

Po pewnym czasie rzekomy lekarz poprosił seniorkę o pożyczenie pieniędzy, tłumacząc to chęcią spotkania z kobietą oraz koniecznością wysyłki swoich rzeczy osobistych. Pokrzywdzona, ufając poznanej osobie, przelała na wskazane rachunki łącznie około 10 tys. zł. Po otrzymaniu pieniędzy mężczyzna zerwał i nie zwrócił środków.

Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie i apelują o ostrożność w kontaktach internetowych, szczególnie z osobami, których nigdy nie spotkaliśmy osobiście.

