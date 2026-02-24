– Mówiąc i robiąc wiele dla bezpieczeństwa, nie powinniśmy zapominać o czymś takim jak bezpieczeństwo klimatyczne, środowiskowe. Bo wiemy, co dzieje się w dzisiejszych czasach w naszej pogodzie i jak zmienia się klimat. Wiemy, że to, co kiedyś było deszczem wiosennym, dziś bardzo szybko zamienia się w powódź błyskawiczną. W miastach zalewa infrastrukturę, podtapia ulice, tworzy zagrożenie dosłownie dla życia mieszkańców (…) Możemy nasze miasta i gminy lepiej przygotować i zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Co więcej, mamy do tego celu bezprecedensowe środki, które płyną do nas z Unii Europejskiej na tak zwaną adaptację do zmian klimatu, czyli budowę odporności, bezpieczeństwa środowiskowo-klimatycznego. – mówiła podczas spotkania pochodząca z Siedlec wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska.

POSŁUCHAJ krótkiej relacji ze spotkania-szkolenia dla samorządowców i urzędników w kwestii dostosowania samorządów do zmian klimatu:

Uczestniczący w spotkaniu prezydent Siedlec podkreślał, że o realizację tego rodzaju inwestycji samorząd zabiega już od lat, chętnie sięgając przy tym po pieniądze zewnętrzne z różnych źródeł. Dzięki takim dotacjom, w mieście powstało już i powstaje obecnie kilka dużych inwestycji, a w planach są już kolejne.

– Myślę że tych projektów jest bardzo dużo i Siedlce są taką idealną przestrzenią do podjęcia tego tematu i do pochwalenia się dobrymi praktykami! – zaznaczył prezydent Tomasz Hapunowicz.

Z programu transgranicznego Interreg Next Polska-Ukraina udało się dofinansować budowę pierwszych siedmiu parków kieszonkowych w mieście, a kolejne takie inwestycje zostaną zrealizowane w tym i w przyszłym roku, właśnie dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Inną inwestycją, dostosowującą miasto do zmian klimatu, jest budowa zbiorników retencyjnych przy dziewięciu siedleckich szkołach, przy czym kolejny taki zbiornik ma powstać przy Urzędzie Miasta. W trakcie realizacji są też zadania związane z termomodernizacją placówek oświatowych, a także z zakupem zeroemisyjnych autobusów elektrycznych. Obecnie samorząd przygotowuje się już do następnych naborów.

– Spotkanie jest częścią większego projektu doradczego dla miast położonych w Polsce Wschodniej. Pracujemy z miastami i z gminami uzdrowiskowymi od zeszłego roku. Pomagamy urzędnikom, samorządowcom, przygotować miejskie plany adaptacji i zaprogramować mądre, przemyślane inwestycje adaptacyjne. Chodzi o to, żeby miasta były przygotowane na zmianę klimatu, żeby samorządowcy zadbali o bezpieczeństwo mieszkańców, o odporność infrastruktury na ekstremalne zjawiska pogodowe – na suszę, na podtopienia. I ostatecznie, żeby uniknąć kosztów związanych z remontami infrastruktury lub obsługą tych wszystkich negatywnych rzeczy, które się wiążą ze zmianą klimatu, ze zniszczeniami wynikającymi z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych. – wyjaśniał Paweł Jaworski, dyrektor Departamentu Strategii i Odporności Klimatycznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2.2 można obecnie pozyskać dotacje w ramach dwóch naborów – pierwszego na inwestycje adaptacyjne do zmian klimatu (który kończy się w marcu), a także drugiego – na przygotowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatycznych (który niedawno został otwarty). Do rozdania dla wszystkich samorządów z Polski Wschodniej jest kilkaset milionów złotych z pieniędzy unijnych. Warto po nie sięgnąć, pisząc projekty i starając się o dotacje. W razie potrzeby można korzystać z pomocy i wsparcia urzędników z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.