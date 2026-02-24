Prowadził ciężarówkę po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze WITD zatrzymali go pod Kałuszynem

W piątek (20 lutego), na drodze krajowej nr 92 pod Kałuszynem, inspektorzy ITD zatrzymali do standardowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. Zestaw należy do polskiego przedsiębiorcy. Kierowcą był obywatel Białorusi. W momencie interwencji realizował krajowy przewóz drogowy. Jechał bez ładunku.

W trakcie pobierania wymaganych dokumentów inspektorzy skontrolowali trzeźwość kierowcy. Urządzenie wykazało obecność alkoholu w powietrzu wydychanym przez mężczyznę. Na miejsce kontroli drogowej wezwano patrol Policji. Badanie policyjnym alkomatem dało wynik ponad 0,4 promila w wydychanym powietrzu.

Kierowcę wraz z ciężarówką przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Mrozach. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, grzywną i zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Jak podkreślają urzędnicy WITD, kierowcy, którzy decydują się na jazdę po alkoholu, ryzykują nie tylko utratą prawa jazdy oraz surowymi konsekwencjami karnymi i finansowymi. Nawet niewielka ilość alkoholu negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Alkohol powoduje obniżenie koncentracji i opóźnia czas reakcji. Nietrzeźwy kierowca stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego.

Źródło: inf. pras. WITD