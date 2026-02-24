„Żołnierze Wyklęci” to żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie złożyli broni i prowadzili walkę przeciwko władzy komunistycznej narzuconej Polsce przez Związek Radziecki. Prowadząc nierówną walkę z siłami agresora, musieli zmierzyć się ze skierowaną wobec nich propagandą PRL, według której byli „bandami reakcyjnego podziemia”.

Od 2011 r. 1 marca jest świętem państwowym. Tego dnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to również symboliczny dzień dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, gdyż 1 marca 1951 r. wykonano wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Tytuł prelekcji nawiązuje do filmu dokumentalnego, który będzie wyświetlany podczas spotkania. Jego reżyserem jest Jacek Odziemkiewicz, a producentem Koło Gospodyń Wiejskich w Sikorach (gm. Bielany). Film i prelekcja dotyczą losów „Żołnierzy Wyklętych” pochodzących z terenu gminy Bielany (powiat sokołowski), ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Sikorami stoczonej 8 sierpnia 1945 r. Zwycięską bitwę z siłami komunistycznego reżimu stoczył 1 Szwadron 5 Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem por. Zygmunta Błażejewicza „Zygmunta” wspólnie z oddziałem ppor. Władysława Łukasiuka „Młota”. Dokument zawiera relacje świadków i komentarze eksperckie.

Jacek Odziemczyk jest autorem kilku książek i wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, odnoszących się do historii ziemi sokołowskiej oraz Podlasia. Jest nauczycielem historii w Zespole Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Wyreżyserował dwa filmy dokumentalne poświęcone dziejom powiatu sokołowskiego. Jest współinicjatorem i współtwórcą kilku miejsc pamięci narodowej, w tym pomnika na Wyrębie oraz Alei Dębów Katyńskich w Sokołowie Podlaskim.