Nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie przy siedleckim SOR-ze

Monika Półbratek
2026-02-24 17:35

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach wybuduje nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zostanie ono zlokalizowane na dachu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ma to na celu skrócenie czasu dotarcia pacjentów na SOR. Na realizację inwestycji zarząd szpitala pozyskał dotację z rządowego Funduszu Medycznego. Dofinansowania na remonty istniejących lądowisk pozyskały także trzy inne mazowieckie szpitale.

Autor: Monika Półbratek Nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie na dachu budynku SOR-u w Siedlcach

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyjaśnia, że tego rodzaju inwestycje są w regionie konieczne, ze względu na zmiany w przepisach. Od 2027 roku lądowiska przyszpitalne muszą bowiem spełniać określone wymogi. By się do nich dostosować, mazowieckie szpitale, w tym siedlecki, starały się o dotacje z Ministerstwa Zdrowia w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

– Mazowiecki Szpital Wojewódzkich w Siedlcach w ramach Funduszu Medycznego pozyskał środki na budowę lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zadanie to będzie polegało na budowie wyniesionego lądowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana wartość inwestycji to ponad 12 mln zł, z czego 4 miliony złotych pochodzić będą z Ministerstwa Zdrowia, 8 mln zł to środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostały wkład będzie wkładem spółki. – informuje Dariusz Młynarczyk, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Pieniądze z rządowego programu otrzymało łącznie 113 polskich szpitali, w tym cztery mazowieckie. Oprócz siedleckiego, także: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Największa inwestycja zostanie zrealizowana w Siedlcach, ponieważ będzie to budowa całkowicie nowego lądowiska. Pozostałe szpitale dokonają jedynie remontów istniejących lądowisk. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach także posiada już lądowisko, ale znajduje się ono w stosunkowo sporej odległości od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co w przypadku konieczności ratowania życia ma ogromne znaczenie. Wtedy liczy się każda sekunda.

– Nowoczesne lądowisko przede wszystkim skróci czas dotarcia pacjenta na SOR, ponieważ obecnie śmigłowce lądują na placu, który oddalony jest od tego budynku co najmniej o kilkadziesiąt metrów. – wyjaśnia Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

Autor: Monika Półbratek Lądowisko LPR przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Budowa lądowiska w Siedlcach ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie na modernizację lądowiska dla śmigłowców LPR otrzymał z Ministerstwa Zdrowia ponad 1,8 mln zł. Pozostałą kwotę, czyli prawie 470 tys. zł, przekaże samorząd województwa. Kolejną placówką z rządowym wsparciem jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Placówka przebuduje lądowisko sanitarne dla śmigłowców, na co dostała prawie 590 tys. zł. To pokryje niemal całość inwestycji, która kosztuje ponad 600 tys. zł. Natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł zmodernizuje lądowisko dla śmigłowców przy Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

