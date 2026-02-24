Nowe lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego powstanie przy siedleckim SOR-ze

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wyjaśnia, że tego rodzaju inwestycje są w regionie konieczne, ze względu na zmiany w przepisach. Od 2027 roku lądowiska przyszpitalne muszą bowiem spełniać określone wymogi. By się do nich dostosować, mazowieckie szpitale, w tym siedlecki, starały się o dotacje z Ministerstwa Zdrowia w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego Modernizacji Podmiotów Leczniczych.

– Mazowiecki Szpital Wojewódzkich w Siedlcach w ramach Funduszu Medycznego pozyskał środki na budowę lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zadanie to będzie polegało na budowie wyniesionego lądowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana wartość inwestycji to ponad 12 mln zł, z czego 4 miliony złotych pochodzić będą z Ministerstwa Zdrowia, 8 mln zł to środki Samorządu Województwa Mazowieckiego. Pozostały wkład będzie wkładem spółki. – informuje Dariusz Młynarczyk, członek zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Pieniądze z rządowego programu otrzymało łącznie 113 polskich szpitali, w tym cztery mazowieckie. Oprócz siedleckiego, także: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Największa inwestycja zostanie zrealizowana w Siedlcach, ponieważ będzie to budowa całkowicie nowego lądowiska. Pozostałe szpitale dokonają jedynie remontów istniejących lądowisk. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach także posiada już lądowisko, ale znajduje się ono w stosunkowo sporej odległości od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co w przypadku konieczności ratowania życia ma ogromne znaczenie. Wtedy liczy się każda sekunda.

– Nowoczesne lądowisko przede wszystkim skróci czas dotarcia pacjenta na SOR, ponieważ obecnie śmigłowce lądują na placu, który oddalony jest od tego budynku co najmniej o kilkadziesiąt metrów. – wyjaśnia Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego.

i Autor: Monika Półbratek Lądowisko LPR przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

Budowa lądowiska w Siedlcach ma się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Jak informuje Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie na modernizację lądowiska dla śmigłowców LPR otrzymał z Ministerstwa Zdrowia ponad 1,8 mln zł. Pozostałą kwotę, czyli prawie 470 tys. zł, przekaże samorząd województwa. Kolejną placówką z rządowym wsparciem jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Placówka przebuduje lądowisko sanitarne dla śmigłowców, na co dostała prawie 590 tys. zł. To pokryje niemal całość inwestycji, która kosztuje ponad 600 tys. zł. Natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł zmodernizuje lądowisko dla śmigłowców przy Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.