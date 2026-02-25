Spektakl „Salvador Delulu” dla fanów twórczości Salvadora Dalego już 28 lutego w CKiS w Siedlcach. Wstęp wolny!

POSŁUCHAJ wywiadu z tancerką i choreografką Elizą Kindziuk-Kosianko o spektaklu SALVADOR DELULU:

Jak tworzył Salvador Dali?

Dali, aby zwiększyć swoją kreatywność, wykorzystywał specyficzną technikę snu. Przy pomocy miski i klucza artysta wybudzał się w jego wczesnej fazie, aby przelać swoje surrealne wizje na płótno. Wczesna faza snu, znana jako stan hipnagogii lub N1, trwa tylko kilkanaście minut, zanim zapadnie się w głęboki sen. W N1 możesz wyobrażać sobie kształty, kolory, a nawet fragmenty snów przed zamkniętymi oczami, a mimo to słyszeć dźwięki dochodzące z otoczenia. Salvador swoją twórczość określał jako „paranoiczno-krytyczną” i starał się wykreować obrazy, burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, odsunięte od racjonalizmu.

Informacje o spektaklu

Delulu to slangowe określenie, pochodzące od angielskiego słowa „delusional” (urojony, oderwany od rzeczywistości). „Salvador Delulu” jest więc ruchowym ucieleśnieniem postaci i twórczości artysty, a zarazem naszych snów i deluzji, które przerodziły się w strukturę choreograficzną.

i Autor: Eliza Kindziuk/ Canva.com

Choreografia i wykonanie: Warszawskie Delulu Artystyczne (Eliza Kindziuk-Kosianko, Jan Kosianko, Jakub Piotrowicz, Sebastian Piotrowicz)

Kompozytor: Izabela Orzełowska

Reżyseria światła: Paweł Urbanowicz

Kostiumy: Eliza Kindziuk-Kosianko, Lena Kosianko, Beata Puzio

Czas trwania: 45 minut

Premiera spektaklu: 6 czerwca 2025 roku w ramach XXII edycji Festiwalu Kalejdoskop w Białymstoku

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warszawskiedelulua.wixsite.com/delulu

Instagram: https://www.instagram.com/warszawskie_delulu_artystyczne/

Instalacja artystyczna przed spektaklem

W celu wzbogacenia odczuć artystycznych widowni, przed rozpoczęciem przedstawienia jego twórcy zapraszają publiczność do doświadczenia instalacji artystycznej we foyer teatru, nawiązującej do spektaklu „Salvador Delulu”.

Dzięki niej publiczność na pół godziny przed rozpoczęciem widowiska, będzie mogła zagłębić się w tajniki sztuki Salvadora Dalego. Zawiera ona zarówno rozwieszone obrazy Dalego, album z jego twórczością, nagranie z jego wywiadem, czy też imitację „Lobster-Telephone”. Wszystkie te materiały były wykorzystywane podczas procesu twórczego „Salvador Delulu”.

Rozmowa po spektaklu:

– Na chwilę po zakończeniu spektaklu jesteśmy gotowi poprowadzić rozmowę z publicznością na temat spektaklu ‘Salvador Delulu’. Chętnie podzielimy się wszystkim tym, czym kierowaliśmy się podczas procesu twórczego, opowiemy jak przebiegały próby, odkryjemy tajemnice związane z symbolami, które pojawiają się na scenie, a także odpowiemy na wszelkie nurtujące publiczność pytania. – mówi Eliza Kindziuk-Kosianko, pochodząca z Siedlec tancerka i choreografka.

Spektakl już w sobotę 28 lutego o godz. 19.00 na Scenie Teatralnej Miasta Siedlce w Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 32 w Siedlcach. Wstęp wolny! Więcej o wydarzeniu można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym.

Czym jest Warszawskie Delulu Artystyczne?

Warszawskie Delulu Artystyczne to nieformalny kolektyw artystyczny powołany do życia z myślą o spektaklu „Salvador Delulu”. W jego skład wchodzą tancerze i choreografowie z doświadczeniem w pracy na polskich i europejskich scenach: Eliza Kindziuk-Kosianko, Jan Kosianko, Jakub Piotrowicz, Sebastian Piotrowicz.

Eliza Kindziuk-Kosianko – Wykładowczyni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Niepublicznej Szkole Sztuki Tańca w Białymstoku. Absolwentka UMFC w Warszawie i Anton Bruckner Privatuniversität w Linz (Austria). W 2017 roku występowała w niemieckim teatrze WEE Dance Company. Współautorka spektaklu „The Room” dla Teatru Tańca Caro oraz autorka choreografii „SEE ME”, wielokrotnie prezentowanej w Polsce i za granicą (m.in.: Holandia, Portugalia, Turcja, Singapur).

Źródło: inf. pras.