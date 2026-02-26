WLKS Nowe Iganie i Muzeum Regionalne w Siedlcach planują wspólną wystawę o tematyce sportowej

– Planowana wspólnie z Muzeum Regionalnym w Siedlcach wystawa wiąże się dla nas z możliwością pokazania naszych działań szerszemu gronu mieszkańców. Nie tylko zawodnicy, trenerzy i rodzice – bo przeważnie to oni są obserwatorami naszych dokonań i naszych zawodów – ale teraz wszyscy będą mieć możliwość szerszego zaobserwowania tego, czym się zajmujemy, jakie posiadamy sekcje, i jakie sukcesy odnosiliśmy przez te 50 lat. Liczymy na to, że to pomoże jeszcze bardziej przyciągnąć młodzież do sportu, że powiększą się nasze sekcje, czy to w lekkiej atletyce, czy w zapasach, czy ciężarach, czy w judo. – mówi Jacek Kuźniarski, wiceprezes Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe Iganie.

Otwarcie wystawy zostało zaplanowane na 7 maja i ma ona być czynna do końca czerwca. Będzie to już piąta ekspozycja o tematyce sportowej, którą przygotuje Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. Poprzednie takie wystawy, poświęcone siedleckiej koszykówce, piłce nożnej, hokejowi i żużlowi, cieszyły się ogromną popularnością wśród zwiedzających.

– Teraz przyszedł czas na WLKS. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę, ponieważ wiem, że wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele ten klub włożył w rozwój siedleckiego i regionalnego sportu. To jest ogromna zasługa tych wszystkich działaczy, zawodników, sportowców, których mogliśmy podziwiać nawet na olimpiadach. Zapraszamy wszystkich do współpracy. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś materiały ze swoich startów w ramach WLKS-u bądź jakieś zdjęcia, pamiątki, to zapraszamy, bardzo chętnie pokażemy je w murach naszego muzeum. – mówi Krzysztof Chaberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Swoje prywatne pamiątki można oddawać lub wypożyczać na potrzeby ekspozycji do 15 kwietnia. W tym celu należy się skontaktować z wicedyrektorem Krzysztofem Chaberskim lub Mariuszem Krasuskim, kuratorem wystawy, poprzez sekretariat muzeum.