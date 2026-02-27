Poważny wypadek na DW-698 w Chotyczach. Lądował śmigłowiec LPR!

Magdalena Szewczuk
2026-02-27 21:52

Zablokowana jest droga wojewódzka nr 698 w Chotyczach w powiecie łosickim. Zderzyły się tam trzy auta osobowe, trzy osoby przetransportowano do szpitala.

Do wypadku doszło w piątek ( 27 lutego) około godz. 20.00.  Na miejscu pracują służby ratownicze.

- 32-letni kierujący osobowym Audi uderzył w kierowanego przez 56-latka osobowego Peugeota, który wykonywał manewr skrętu w lewo. W wyniku zdarzenia kierujący Audi stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym w kierunku łosic Audi, którym podróżował 23-letni kierujący oraz jego 21-letnia pasażerka. Młoda kobieta śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala, obaj kierujący samochodami marki Audi zostali przewiezieni do szpitali karetkami. - informuje   asp. Emilia Matejczuk z KPP w Łosicach.

Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Policja wyznaczyła objazdy. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozsądek na drogach.

