Ciężarówka dachowała po zderzeniu z osobówką. Groźna kolizja na A2 w powiecie mińskim!

Do kolizji z udziałem osobówki i ciężarówki doszło na 512. 6 km autostrady w kierunku Warszawy. Jak udało się nam ustalić na pasie awaryjnym stało samochód osobowy marki Audi, w którym znajdował się 18-letni kierujący oraz 22-letnia pasażerka. W tył pojazdu uderzyła ciężarówka marki MAN z naczepą, kierowana przez 44 -latka. W wyniku zdarzenia ciężarówka przebiła bariery energochłonne i dachowała.

Mimo, że cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie to nikt nie odniósł obrażeń. Policja ustaliła, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.