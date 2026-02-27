Ciężarówka dachowała po zderzeniu z osobówką. Groźna kolizja na A2 w powiecie mińskim!

Magdalena Szewczuk
2026-02-27 17:35

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w piątek ( 27 lutego) na autostradzie A2, na wysokości miejscowości Stara Niedziałka w powiecie mińskim. Po zderzeniu z osobówką cięzarówka wypadła z trasy i dachowała.

Do kolizji z udziałem osobówki i ciężarówki doszło na 512. 6 km autostrady w kierunku Warszawy. Jak udało się nam ustalić na pasie awaryjnym stało samochód osobowy marki Audi, w którym znajdował się 18-letni kierujący oraz 22-letnia pasażerka. W tył pojazdu uderzyła ciężarówka marki MAN z naczepą, kierowana przez 44 -latka. W wyniku zdarzenia ciężarówka przebiła bariery energochłonne i dachowała.

Mimo, że cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie to nikt nie odniósł obrażeń. Policja ustaliła, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

dachowanie cięzarówki na A2
