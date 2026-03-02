Potrącenie pieszej na pasach przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach

– Dziś w godzinach porannych na ulicy Starowiejskiej w Siedlcach kierujący pojazdem Mercedes potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 50-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.