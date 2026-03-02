Potrącenie pieszej na pasach przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-03-02 9:32

Dziś rano (w poniedziałek 2 marca) do potrącenia osoby pieszej, przechodzącej na pasach, doszło w pobliżu szpitala miejskiego przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach.

Autor: Monika Półbratek Zdjęcie ilustracyjne

– Dziś w godzinach porannych na ulicy Starowiejskiej w Siedlcach kierujący pojazdem Mercedes potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych 50-letnią kobietę, która przechodziła przez jezdnię. Poszkodowana z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Mundurowi wyjaśniają szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Do pieszych i kierowców apelują o ostrożność!

