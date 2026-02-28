Dominik E. z prawomocnym wyrokiem za zabicie w Siedlcach przypadkowego przechodnia w 2023 roku

– Dominik E. został oskarżony o to, że w dniu 19 grudnia 2023 r. w Siedlcach w okolicy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Kochanowskiego, działając w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, chcąc pozbawić życia Zbigniewa W., przy użyciu narzędzia w postaci kamienia zawiniętego w worek, z dużą siłą zadał mu sześć uderzeń w głowę, w wyniku czego Zbigniew W. upadł na podłoże, po czym Dominik E. zadał mu kolejne uderzenia w okolice głowy i klatki piersiowej, w rezultacie powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała, które skutkowały zgonem Zbigniewa W., przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu kary 3 lat pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne, tj. o czyn z art. 148 § 2 pkt 3 kk w zw. z art. 46 § 1 kk. – informuje Bartłomiej Świderski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.
Gdy doszło do zbrodni, Dominik E. był jeszcze młodym mężczyzną, miał zaledwie 24 lata. Kilka dni wcześniej wyszedł z więzienia, w którym odsiadywał wyrok za inne przestępstwo. Okoliczności, w jakich doszło do tragedii, sugerowały, że napadł on zupełnie obcą sobie osobę, nie będąc przez nią w żaden sposób sprowokowanym. Następnie dokonał jeszcze kradzieży w jednym z okolicznych sklepów. Zdarzenie to zaszokowało mieszkańców Siedlec. W trakcie procesu w siedleckim Sądzie Okręgowym sprawca zabójstwa nie okazał skruchy. Biegli potwierdzili jego poczytalność i zapewnili Sąd, że może on odpowiadać za zarzucane mu czyny.
– Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach w dniu 9 grudnia 2024 r. w sprawie tej zapadł wyrok, w którym Dominik E. został uznany za winnego popełnienia wskazanego czynu. Stosownie do wniosków prokuratora w tym zakresie, Sąd wymierzył mu karę 30 lat pozbawienia wolności. Sąd w pisemnym uzasadnieniu wyroku podzielił w całości argumentację przedstawioną przez Prokuraturę, przemawiającą za wymierzeniem Dominikowi E. tak surowej kary. W dniu 12 lutego 2026 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach. – mówi prok. Bartłomiej Świderski.
Wyrok jest prawomocny.