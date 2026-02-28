Z okazji Dnia Kobiet NoveKino Siedlce zaprasza na pokaz filmu „Wartość sentymentalna”

– Już 11 marca o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Oczami Kobiet. Tym razem na wielkim ekranie zagości film: „Wartość sentymentalna”. To błyskotliwa i czuła opowieść o skomplikowanych relacjach dwóch sióstr z ojcem – niegdyś wielkim reżyserem – oraz o konfrontacji ich rodzinnych sekretów z blaskiem hollywoodzkiej gwiazdy. Mistrzowskie kino o powrotach, ambicji i więziach, których nie da się łatwo zerwać. Zabierz przyjaciółkę, mamę lub siostrę i spędź ten wieczór w magicznej atmosferze. To czas stworzony z myślą o Was – pełen inspiracji i kobiecej energii! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Szczegóły wydarzenia:

Ś𝐫𝐨𝐝𝐚, 11 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐀

𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 𝟏𝟗:𝟎𝟎

𝐍𝐨𝐯𝐞𝐤𝐢𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐞𝐝𝐥𝐜𝐞

Więcej informacji w repertuarze:

https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=19120