Pod hasłem „Wiosna będzie nasza” rusza 8. edycja Operacji Czysta Rzeka

1 marca rusza rejestracja sztabów do Operacji Czysta Rzeka

Pod hasłem „Wiosna znów będzie nasza” organizatorzy zapraszają lokalnych liderów, samorządy i pasjonatów przyrody do wspólnego działania.

Siedem lat wspólnej pracy pokazało, że rzeki są krwiobiegiem naszej natury, a dbałość o nie to maraton, nie sprint. Po rekordowym roku 2025, w którym ponad 31 tysięcy osób sprzątało w każdym zakątku Polski, Operacja Czysta Rzeka nie zwalnia tempa.

Cel pozostaje niezmienny: przywrócić porządek na brzegach polskich rzek i terenach zielonych, jednocząc lokalne społeczności wokół wspólnego dobra – przyrody. Bo Operacja Czysta Rzeka to nie tylko zbieranie odpadów, ale przede wszystkim budowanie wspólnoty, która bierze odpowiedzialność za swoje najbliższe otoczenie. W tym roku organizatorzy chcą, by zaproszenie do działania dotarło do jeszcze większej liczby miast, wsi i sołectw.

Rekordowy fundament pod 8. edycję

Podsumowanie ubiegłego roku (Raport 2025) nie pozostawia złudzeń – siła Operacji Czysta Rzeka tkwi w sztabach lokalnych. W 2025 roku w ramach akcji zebrano blisko 580 ton odpadów – to efekt zaangażowania rekordowej liczby ponad 31 tysięcy ochotników.

– Każdy kolejny rok Operacji to dla nas dowód na to, że Polacy przestali być obojętni na stan swojego najbliższego otoczenia – mówi Daniel Parol, jeden z pomysłodawców akcji. – Zaczynaliśmy jako lokalna inicjatywa nad Bugiem, a dziś jesteśmy ogólnopolskim ruchem, który realnie zmienia krajobraz, przede wszystkim wokół naszych rzek. W 8. edycji chcemy pójść o krok dalej. „Wiosna znów będzie nasza” to nie tylko hasło, to obietnica, że wspólnie odzyskamy przestrzeń do życia, odpoczynku i zachwytu nad naturą. Nie czekajcie na innych – to Wy jesteście zmianą, której potrzebują nasze rzeki i zielone okolice.

Jak zostać Szefem Sztabu?

Sercem Operacji Czysta Rzeka są lokalni liderzy. To oni wyznaczają punkty sprzątania, gromadzą ochotników i dbają o logistykę na miejscu. Rejestracja sztabów to pierwszy i najważniejszy krok w kalendarzu akcji. Rusza 1 marca na stronie internetowej www.operacjarzeka.pl.

– Nie szukamy superbohaterów, szukamy sąsiadów, przyjaciół i lokalnych liderów, a także firm i samorządów, którzy zechcą z nami powitać wiosnę w najpiękniejszy możliwy sposób: dbając o nasz wspólny dom. System jest prosty i sprawdzony – wystarczy zarejestrować się na naszej stronie, wybrać teren do uprzątnięcia i datę, a następnie potwierdzić gotowość do działania i zorganizować akcję w terenie – wyjaśnia Izabela Sałamacha, rzeczniczka prasowa Operacji Czysta Rzeka. – Jako organizatorzy zapewniamy wsparcie takie jak: pakiety startowe w postaci worków i rękawic, materiały promocyjne oraz, co najważniejsze, poczucie przynależności do wielkiej, operacyjnej rodziny. Wiosna to czas przebudzenia, a my chcemy, by przyroda obudziła się w tym roku czysta. Potrzebujemy Waszej energii!

Harmonogram 8. edycji – najważniejsze daty

Tegoroczna edycja została zaplanowana tak, by można było przygotować swoją akcję wczesną wiosną, tuż przed pełnym rozkwitem przyrody. Sprzątać będzie można ponad 2 miesiące.

1 marca: oficjalny start rejestracji Sztabów i uczestników na stronie operacjarzeka.pl oraz akcja otwarcia w Częstochowie

oficjalny start rejestracji Sztabów i uczestników na stronie operacjarzeka.pl oraz akcja otwarcia w Częstochowie 26 kwietnia: akcja główna w Drohiczynie, II Wielki Wyścig Patyków

akcja główna w Drohiczynie, II Wielki Wyścig Patyków 30 maja: akcja finałowa, podsumowanie edycji wiosennej w Nowej Soli

Warto wspomnieć, że pretekstów do sprzątania w tym okresie jest co najmniej kilka:

14 marca - Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Rzek

- Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Rzek 18 marca - Światowy Dzień Recyklingu

- Światowy Dzień Recyklingu 21 marca - Światowy Dzień Lasu

- Światowy Dzień Lasu 22 marca – Światowy Dzień Wody

– Światowy Dzień Wody 22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Dołącz do sprzątania!

Według ogólnopolskiego badania EKObarometr z maja 2025 r., troska o zasoby wodne jest istotna dla społeczeństwa – uważa tak 71,4% respondentów, ale nie jest to możliwe bez budowania świadomości i edukacji w tym zakresie. A Operacja Czysta Rzeka to nie tylko sprzątanie – to właśnie edukacja, a także budowanie relacji i realny wpływ na ekosystem.

– Zachęcamy do zakładania sztabów, by wspólnie przygotować się na nadchodzącą wiosnę, a potem się nią cieszyć. Sprzątamy do 4 maja włącznie, ale przypominamy, że system zapisów zamyka się na tydzień przed terminem akcji, bo logistycznie ogarniamy w tym czasie wysyłkę pakietów do szefów sztabów – dodaje Daniel Parol.

Więcej informacji, formularze zgłoszeniowe oraz materiały edukacyjne znajdują się na stronie: www.operacjarzeka.pl.

Operacja Czysta Rzeka

To pierwsza w historii skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzek na całej ich długości, z uwzględnieniem dopływów, a także brzegów i okolicy. Ma na celu zaangażowanie lokalnych społeczności, samorządów, organizacji pozarządowych, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna zakładająca w długiej perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia. Początkowo miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że są chętni do propagowania idei w całej Polsce. Dzięki temu w siedmiu edycjach niemal 100 tysięcy wolontariuszy zebrało ponad 2000 ton śmieci w całej Polsce.

Co roku akcję wspierają samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, największe wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz lokalni liderzy, media i przedstawiciele życia publicznego tacy jak: Jacek Kleyff, Andrzej Stasiuk, Adam Nowak i Raz Dwa Trzy, Stanisław Soyka, Urszula Dudziak, Kayah, Marek Kamiński, Anna Maruszeczko, o. Tomasz Dostatni, prof. Stanisław Baj, dr Andrzej Kruszewicz, o. Leon Knabit, Justyna Steczkowska czy Beata Sadowska. Operację Czysta Rzeka wspierał także śp. Aleksander Doba.

Pomysłodawcą i organizatorem Operacji Czysta Rzeka jest Wydawnictwo 5 Strona – wydawca magazynu Kraina Bugu.

Operacja Czysta Rzeka wspierana jest przez sponsorów i partnerów. Sponsorem Głównym 8. edycji jest Biedronka, natomiast Sponsorem Strategicznym jest marka Dafi. Sponsorem Oficjalnym jest: Kärcher. Sponsorami Wspierającymi: York PL oraz Pepsico. Oficjalnym Dostawcą Paczek został Inpost, natomiast Partnerem Sztabu Głównego – Odo 24 i Arche. Status Oficjalnego Dostawcy Paliwa otrzymała sieć stacji paliw Moya, a status Oficjalnego Odbiorcy Odpadów - firma Remondis. Generali zostało Oficjalnym Ubezpieczycielem Edycji, a firmy: Auto Podlasie Toyota i Model Opakowania - Partnerami Logistycznymi. Partnerem DOOH – Jet Line, Partnerem Komunikacyjnym – Helios.

Szczegółowe informacje:

strona internetowa www.operacjarzeka.pl, a także:

FB : https://www.facebook.com/Operacjarzeka

: https://www.facebook.com/Operacjarzeka IG: https://www.instagram.com/operacjarzeka/

https://www.instagram.com/operacjarzeka/ YT : https://www.youtube.com/channel/UCT6yxWP67dV1fgHrjraqtkw

: https://www.youtube.com/channel/UCT6yxWP67dV1fgHrjraqtkw LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/operacja-czysta-rzeka/

Źródło: inf. pras. OCR

Przeczytaj także: W Siedlcach odbył się I Ogólnopolski Kongres Liderów Operacji Czysta Rzeka