Prezydent odebrał symboliczny klucz z rąk marszałka: Siedlce są już oficjalnie Stolicą Kultury Mazowsza

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-02-28 15:54

Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz odebrał już z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika symboliczny klucz do Stolicy Kultury Mazowsza. Od piątku 27 lutego Siedlce mogą więc oficjalnie szczycić się tym tytułem. Wraz z nim w 2026 roku miasto otrzymało z budżetu województwa mazowieckiego 250 tys. zł na organizację nowych wydarzeń kulturalnych.

Uroczyste przekazanie klucza do Stolicy Kultury Mazowsza odbyło się w piątkowy wieczór 27 lutego w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Podczas wydarzenia nie zabrakło części artystycznej, którą uświetniły występy Studia Piosenki Singers oraz Chóru Miasta Siedlce.

Dzięki temu, że w 2026 roku Siedlce uzyskały tytuł Stolicy Kultury Mazowsza, w mieście odbędzie się kilka zupełnie nowych wydarzeń kulturalnych, od spektakli, przez koncerty, aż po spotkania autorskie. Każda z siedleckich instytucji kultury przygotuje co najmniej jedną z takich imprez. Będzie się działo!

Jak bardzo znasz gwiazdy Before Festival 2026?
Pytanie 1 z 12
Jak naprawdę nazywa się White 2115?
ESKA Music Tour w Kołobrzegu
Adam Struzik
Siedlce
Mazowsze
prezydent Siedlec
Stolica Kultury Mazowsza