Prezydent odebrał symboliczny klucz z rąk marszałka: Siedlce są już oficjalnie Stolicą Kultury Mazowsza

Uroczyste przekazanie klucza do Stolicy Kultury Mazowsza odbyło się w piątkowy wieczór 27 lutego w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Podczas wydarzenia nie zabrakło części artystycznej, którą uświetniły występy Studia Piosenki Singers oraz Chóru Miasta Siedlce.

Dzięki temu, że w 2026 roku Siedlce uzyskały tytuł Stolicy Kultury Mazowsza, w mieście odbędzie się kilka zupełnie nowych wydarzeń kulturalnych, od spektakli, przez koncerty, aż po spotkania autorskie. Każda z siedleckich instytucji kultury przygotuje co najmniej jedną z takich imprez. Będzie się działo!