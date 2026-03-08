Przemysław Jasiński i Aleksandra Zembrowska z WLKS-u jadą na Mistrzostwa Świata

Z dobrej strony zaprezentowała się chodziarska młodzież z klubu WLKS Nowe Iganie . Drugie miejsce w marszu na 10 kilometrów U20 zajął 19-letni Przemysław Jasiński. Zawodnik z powiatu siedleckiego uzyskał czas 42:47, lepszy od normy wynikowej ustalonej przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do reprezentowania kraju na kwietniowych drużynowych mistrzostwach świata. Z takiego samego sukcesu mogła cieszyć się triumfatorka wśród juniorek, czyli Aleksandra Zembrowska – jej czas to 47:37. Zawodniczka WLKS-u również ma już minimum na Mistrzostwa Świata.