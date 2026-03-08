Za nami impreza #MySiedlczanki – Ona i On – Dzień Kobiet i Mężczyzn 2026. Zobacz zdjęcia!

W wydarzeniu można było wziąć udział w godz. od 10.00 do 14.00. Organizatorki przygotowały mnóstwo różnych atrakcji dla mieszkańców. Na scenie rozstawionej przy wejściu głównym do Galerii Siedlce odbyły się panele dyskusyjne. Można było posłuchać prelekcji specjalistów z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, urody, przedsiębiorczości, sportu i bezpieczeństwa. W międzyczasie można było także napić się kawy i herbaty z przedstawicielami władz miasta Siedlce i porozmawiać z radnymi.

Wokół sceny rozstawione były liczne stoiska edukacyjne, gdzie każda zainteresowana osoba mogła dowiedzieć się więcej o ofercie lokalnych szkół i instytucji. Siedleckie szpitale przygotowały dla mieszkańców badania profilaktyczne, z których można było bezpłatnie skorzystać, np. z pomiaru stanu cukru i cholesterolu we krwi oraz ciśnienia tętniczego, a także zważyć się, zmierzyć i wykonać EKG. Wszyscy chętni mogli też potrenować na specjalnych fantomach swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy czy z samobadania piersi lub jąder.

Z racji zbliżającego się Dnia Kobiet, nie zabrakło niespodzianek dla Pań – radni rozdawali siedlczankom tulipany, a przy niektórych stoiskach można było skorzystać z bezpłatnego masażu dłoni, makijażu czy usług fryzjerskich. Był także sport – Zumba i Kawashi.

Impreza organizowana przez #MySiedlczanki miała także aspekt charytatywny. Podczas wydarzenia odbył się charytatywny kiermasz na rzecz małego mieszkańca powiatu siedleckiego – Dawidka Bierkata, chorego na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Zbiórkę na rzecz chłopca można też wspomóc online, poprzez portal siepomaga: https://www.siepomaga.pl/dawid-bierkat

Radio ESKA Siedlce sprawowało nad imprezą opiekę medialną.