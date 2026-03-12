Od 13 do 15 marca – Helios Days z niespodziankami dla widzów w siedleckim kinie

W repertuarze znajdą się zarówno gorące premiery, jak i sprawdzone kinowe hity. Na wielkim ekranie pojawią się m.in. „Reminders of Him. Cząstka Ciebie” oraz „Król dopalaczy”, a także popularne produkcje familijne, horrory i filmy nominowane do Oscara. Nie zabraknie także wydarzeń specjalnych, takich jak Helios z Maluchem, Helios dla Dzieci czy projekcje anime, w tym kultowe „Spirited Away: W krainie bogów”.

Miłośnicy nocnych seansów również znajdą coś dla siebie. 13 marca przygotowano aż dwa nocne maratony filmowe do wyboru Maraton Oskarowy oraz Maraton Grozy.

Dodatkowe atrakcje czekają na najmłodszych 14 i 15 marca w holu kina. W programie znalazły się animacje prowadzone przez firmę Ładniakowo, kącik artystyczny, koło fortuny oraz prezentacja nowości ze świata gier przygotowana przez Media Markt, gdzie będzie można spróbować swoich sił na konsoli.

Helios Days to świetna okazja, by spędzić czas w kinowej atmosferze niezależnie od wieku i filmowych upodobań. Szczegółowy repertuar dostępny jest w kasie kina oraz na stronie internetowej: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/

i Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe