Wyniki II Otwartych Mistrzostw Szachowych Juniorów Regionu Siedleckiego

Za nami II Otwarte Mistrzostwa Regionu Siedleckiego Juniorów w szachach zorganizowane przez Klub Szachowy Skoczek Siedlce. W zawodach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Siedlec i okolic. Najmłodsza uczestniczka turnieju, Oliwia, urodziła się w 2021 roku!