Zawody zostały zorganizowane 7 marca, a gospodarzem wydarzenia była Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach. W rywalizacji udział wzięło 32 uczestników z Siedlec i regionu siedleckiego.
Lista Laureatów II Otwartych Mistrzostw Juniorów Regionu Siedleckiego:
W klasyfikacji OPEN zwyciężyli:
- złoto - Michał Skolimowski II
- srebro - Kazimierz Paprocki III
- brąz - Kacper Pietrzak III
- najlepsza zawodniczka - Liliana Michalak
Klasyfikacja chłopcy do lat 18:
- złoto - Michał Skolimowski II
- srebro - Przemysław Niedziałek III
Chłopcy do lat 14:
- złoto - Kacper Pietrzak III
- srebro - Tymoteusz Salach III
- brąz - Seweryn Ługowski IV
Chłopcy do lat 11:
- złoto - Kazimierz Paprocki III
- srebro - Maksymilian Okniński III
- brąz - Adam Mazurek IV
Chłopcy do lat 9:
- złoto - Szymon Jasiński IV
- brąz - Michał Mroczek V
Chłopcy do lat 7-Nowa klasyfikacja:
- złoto - Tadeusz Jezierski
- srebro - Stefan Jezierski
Dziewczęta do lat 11:
- złoto - Aleksandra Groszek III
- srebro - Maria Mularewicz V
- brąz - Oliwia Zielińska - najmłodsza uczestniczka turnieju, rocznik 2021!
Dziewczęta do lat 18:
- złoto - Lilianna Michalak II
- srebro - Zuzanna Radzikowska III
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Szczegóły na stronie internetowej Klubu Szachowego Skoczek Siedlce:
https://skoczeksiedlce.pl/wyniki-ii-otwarte-mistrzostwa-juniorow-regionu-siedleckiego/
Radio ESKA sprawowało nad imprezą opiekę medialną.