Wyniki II Otwartych Mistrzostw Szachowych Juniorów Regionu Siedleckiego

2026-03-12 11:17

Za nami II Otwarte Mistrzostwa Regionu Siedleckiego Juniorów w szachach zorganizowane przez Klub Szachowy Skoczek Siedlce. W zawodach uczestniczyło kilkadziesiąt osób z Siedlec i okolic. Najmłodsza uczestniczka turnieju, Oliwia, urodziła się w 2021 roku!

Zawody zostały zorganizowane 7 marca, a gospodarzem wydarzenia była Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach. W rywalizacji udział wzięło 32 uczestników z Siedlec i regionu siedleckiego.

Lista Laureatów II Otwartych Mistrzostw Juniorów Regionu Siedleckiego:

W klasyfikacji OPEN zwyciężyli:

  • złoto - Michał Skolimowski II
  • srebro - Kazimierz Paprocki III
  • brąz - Kacper Pietrzak III
  • najlepsza zawodniczka - Liliana Michalak

Klasyfikacja chłopcy do lat 18:

  • złoto - Michał Skolimowski II
  • srebro - Przemysław Niedziałek III

Chłopcy do lat 14:

  • złoto - Kacper Pietrzak III
  • srebro - Tymoteusz Salach III
  • brąz - Seweryn Ługowski IV

Chłopcy do lat 11:

  • złoto - Kazimierz Paprocki III
  • srebro - Maksymilian Okniński III
  • brąz - Adam Mazurek IV

Chłopcy do lat 9:

  • złoto - Szymon Jasiński IV
  • brąz - Michał Mroczek V

Chłopcy do lat 7-Nowa klasyfikacja:

  • złoto - Tadeusz Jezierski
  • srebro - Stefan Jezierski

Dziewczęta do lat 11:

  • złoto - Aleksandra Groszek III
  • srebro - Maria Mularewicz V
  • brąz - Oliwia Zielińska - najmłodsza uczestniczka turnieju, rocznik 2021!

Dziewczęta do lat 18:

  • złoto - Lilianna Michalak II
  • srebro - Zuzanna Radzikowska III

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Szczegóły na stronie internetowej Klubu Szachowego Skoczek Siedlce:

https://skoczeksiedlce.pl/wyniki-ii-otwarte-mistrzostwa-juniorow-regionu-siedleckiego/

Radio ESKA sprawowało nad imprezą opiekę medialną.

Za nami II Otwarte Mistrzostwa Juniorów Regionu Siedleckiego w grze w szachy
