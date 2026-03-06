Mostostal Siedlce sygnatariuszem porozumienia polskich firm dla energetyki jądrowej!

Spółki Mostostal Kraków S.A. (reprezentowana przez Członków Zarządu – Pawła Śmiglę oraz Kacpra Jaskota), Mostostal Kielce S.A. (reprezentowana przez Krzysztofa Rusieckiego - Prezesa Zarządu), Mostostal Siedlce Sp. z o.o. (reprezentowana przez Tomasza Borzęckiego – Wiceprezesa Zarządu), Energomontaż-Północ Gdynia S.A. (reprezentowana przez Tomasza Szymczaka – Wiceprezesa Zarządu Grupy Przemysłowej Baltic), FAMAK S.A. (reprezentowana przez Leszka Zagórskiego – Prezesa Zarządu oraz Marka Boronia – Dyrektora Handlowego, Prokurenta), ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH FERRUM S.A. (reprezentowana przez Krzysztofa Kasprzyckiego - Prezesa Zarządu) od kilku lat uczestniczą w procesie budowania kluczowych kompetencji i rozwoju zespołów odpowiedzialnych za udział w łańcuchu dostaw dla energetyki jądrowej oraz współpracują w tym zakresie z Westinghouse Electric Poland.

Podpisany dokument to efekt budowania silnej pozycji polskich firm oraz partnerstwa, które pozwoli działać efektywniej w zakresie przyszłych projektów jądrowych. Celem wypracowanej współpracy jest wymiana kluczowych doświadczeń w trakcie wdrożenia programów jądrowych w poszczególnych spółkach oraz usprawnienie procesów logistycznych i zakupowych, a w konsekwencji maksymalizacji udziału polskich firm przy budowie nie tylko pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, ale również projektów realizowanych w Europie. Wymiana doświadczeń i danych dotyczących bezpieczeństwa, kultury jądrowej, ochrony i zapewnienia jakości, znacząco zwiększy efektywność operacyjną oraz wpłynie korzystnie na poprawę globalnej kultury bezpieczeństwa. Jak podkreślają firmy podpisujące porozumienie – te działania pozwolą zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, między innymi przez obniżenie kosztów realizacji prac oraz optymalizację zasobów. Ostatecznie powyższe działania mogą przełożyć się na optymalizację założonych w harmonogramie budowy elektrowni jądrowej kamieni milowych.

Proces kwalifikacji dostawców zgodnie z amerykańską normą NQA-1 jest bardzo wymagający, wymaga czasu , zasobów solidnego przygotowania. Podpisane porozumienie pozwoli zespołom odpowiedzialnym w poszczególnych spółkach za projekty jądrowe na dzielenie się wskazówkami i doświadczeniami oraz wspólne szukanie najlepszych rozwiązań. Podpisane porozumienie pokazuje, że w przypadku tak ważnych projektów lokalne, polskie firmy potrafią współpracować na najwyższym poziomie, realizując konsekwentnie wspólny i nadrzędny cel, jakim jest jak największy udział przy budowie elektrowni „Lubiatowo-Kopalino”. Z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego i strategicznego Polski, jest to kluczowe działanie, które przełoży się na zdobycie nowego know-how, rozwój niezbędnych umiejętności na rynku, rozwój ww. przedsiębiorstw i stworzenie nowych miejsc pracy.

Celem współpracy jest wzmocnienie potencjału polskich przedsiębiorstw oraz zwiększenie ich udziału w łańcuchu dostaw dla sektora energetyki jądrowej.

Inicjatywa ma istotne znaczenie w kontekście realizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino, a także przyszłych inwestycji jądrowych w Europie. Współpraca firm pomoże również w przygotowaniu do spełnienia wymagających standardów jakości i bezpieczeństwa, w tym normy NQA-1.

Nasza inwestycja ma charakter pokoleniowy, a jednym z jej fundamentów są współpraca i silne partnerstwa. Cieszymy się, że wraz z tak szeroką reprezentacją polskich firm tworzymy solidne filary krajowego łańcucha dostaw dla elektrowni jądrowej. Dzisiejszy dzień potwierdza, że polski przemysł jest gotowy odegrać kluczową rolę w budowaniu ekosystemu kompetencji w sektorze jądrowym. - powiedział Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Dalsze plany zakładają kontynuację współpracy Spółek i Inwestora pomorskiego projektu jądrowego w zakresie rozwijania kompetencji kadrowych w sektorze jądrowym poprzez rozwój szkolnictwa branżowego oraz inżynieryjnego, które pozwoli zbudować silną, wykwalifikowaną i praktycznie przygotowaną kadrę specjalistów w zakresie energetyki jądrowej.