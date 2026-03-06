Siedlce: Ponad 100 kg martwych ryb wyłowiono ze stawu w Parku Aleksandria

Ze stawu znajdującego się w Parku Aleksandria w Siedlcach odłowiono już ponad 100 kg martwych ryb. To dopiero początek, bo staw nadal skuty jest lodem.

Urząd miasta tłumaczy tę sytuację długotrwałymi, niskimi temperaturami, które sprawiły, że staw zamarzł do głębokości aż 50 cm. To miało sprawić, że duża część żyjących w nim ryb niestety nie przetrwała zimy.

– Zbiornik jest niewielki i płytki, w najgłębszym miejscu ma 120 centymetrów , a pokrywa lodowa dochodziła do 50 cm. Nawet wycięcie przerębli nic by tu nie pomogło- tłumaczy Małgorzata Jaszczuk, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Siedlcach i dodaje, że nie można było zapobiec tej sytuacji.