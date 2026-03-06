Siedlce: Napadli na dwóch 16-latków. Cztery osoby trafiły do aresztu!

- Do zdarzenia doszło w dniu 28 lutego na terenie Siedlec. Najpierw przy ul. Szkolnej, a następnie w rejonie ul. Warszawskiej cztery osoby - dwóch 17-latków, 20-latek oraz 20-latka zaatakowało dwóch 16-latków. Sprawcy, używając przemocy, ukradli dwa łańcuszki, etui ze słuchawkami oraz powerbanka - informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawców przestępstwa. Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały ustalone i zatrzymane, a skradzione mienie odzyskano.

Na wniosek prokuratury, 3 marca, Sąd Rejonowy w Siedlcach II Wydział Karny zastosował wobec trzech podejrzanych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec kobiety zastosowano tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.