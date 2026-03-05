Zmiany w zarządzie spółki Mostostal Siedlce: odwołano ze stanowiska dwoje członków zarządu!

Monika Półbratek
2026-03-05 16:21

Nasi czytelnicy i słuchacze poinformowali nas o zmianach w zarządzie Mostostalu Siedlce. Z napływających do nas informacji wynika, że odwołane ze stanowisk zostały dwie osoby z zarządu spółki – prezes Robert Zakrzewski oraz wiceprezes Marzena Komar.

Odwołano ze stanowiska dwoje członków zarządu Mostostalu Siedlce

Autor: Monika Półbratek Robert Zakrzewski i Marzena Komar

Informacje od czytelników udało nam się potwierdzić. Dotychczasowy prezes Robert Zakrzewski oraz wiceprezes Marzena Komar zostali odwołani z zarządu Mostostalu Siedlce. 

W dniu 5 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Mostostal Siedlce S.A. podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Borzęckiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki. Jednocześnie Wiceprezesem Zarządu został Pan Dariusz Bogusz, dotychczasowy Dyrektor Biura Zarządzania Finansami w Polimex Mostostal S.A. Z dniem 5 marca br. Zarząd Mostostal Siedlce funkcjonuje zatem w dwuosobowym składzie, który tworzą Pan Tomasz Borzęcki i Pan Dariusz Bogusz – poinformowała nas Anna H. Piela, rzecznik prasowy Polimex Mostostal S.A.

Na razie Rada Nadzorcza Mostostal Siedlce S.A. nie informuje o przyczynach zmian w zarządzie spółki.

