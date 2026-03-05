Zmiany w zarządzie spółki Mostostal Siedlce: odwołano ze stanowiska dwoje członków zarządu!

Nasi czytelnicy i słuchacze poinformowali nas o zmianach w zarządzie Mostostalu Siedlce. Z napływających do nas informacji wynika, że odwołane ze stanowisk zostały dwie osoby z zarządu spółki – prezes Robert Zakrzewski oraz wiceprezes Marzena Komar.

i Autor: Monika Półbratek Robert Zakrzewski i Marzena Komar