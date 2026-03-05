Zmiany w zarządzie spółki Mostostal Siedlce: odwołano ze stanowiska dwoje członków zarządu!

Informacje od czytelników udało nam się potwierdzić. Dotychczasowy prezes Robert Zakrzewski oraz wiceprezes Marzena Komar zostali odwołani z zarządu Mostostalu Siedlce.
– W dniu 5 marca 2026 r. Rada Nadzorcza Mostostal Siedlce S.A. podjęła decyzję o zmianach w składzie Zarządu Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powierzyła Panu Tomaszowi Borzęckiemu, dotychczasowemu Wiceprezesowi Spółki. Jednocześnie Wiceprezesem Zarządu został Pan Dariusz Bogusz, dotychczasowy Dyrektor Biura Zarządzania Finansami w Polimex Mostostal S.A. Z dniem 5 marca br. Zarząd Mostostal Siedlce funkcjonuje zatem w dwuosobowym składzie, który tworzą Pan Tomasz Borzęcki i Pan Dariusz Bogusz – poinformowała nas Anna H. Piela, rzecznik prasowy Polimex Mostostal S.A.
Na razie Rada Nadzorcza Mostostal Siedlce S.A. nie informuje o przyczynach zmian w zarządzie spółki.