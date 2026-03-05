Gmina Kotuń zaprasza w weekend 7 i 8 marca na dwa koncerty z okazji Dnia Kobiet

Monika Półbratek
2026-03-05 12:06

Już w najbliższy weekend, 7 i 8 marca, w Gminie Kotuń odbędą się dwa wydarzenia artystyczne z okazji Dnia Kobiet. Koncerty dedykowane mieszkankom gminy łączą muzykę na żywo i międzypokoleniową integrację. Wystąpi zespół Ambitus oraz Wielopokoleniowy Chór Gminy Kotuń.

koncerty w gminie Kotuń

i

Autor: Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu/ Materiały prasowe

Pierwszy koncert zaplanowano na 7 marca (sobota) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Żdżarze. Przed publicznością wystąpi zespół Ambitus (Robert Protasewicz, Krzysztof Chromiński i Marek Matwiejczyk).

Drugie wydarzenie odbędzie się 8 marca (niedziela) o godz. 12:30 w świetlicy w Żeliszewie Podkościelnym. Podczas spotkania zaprezentuje się Wielopokoleniowy Chór Gminy Kotuń pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego.

W trakcie obu koncertów organizatorzy przygotowali niespodzianki dla uczestników. O słodki poczęstunek zadbają KGW w Żdżarze i Koło Wiejskie w Żeliszewie Podkościelnym.

Do udziału w koncertach zapraszają: Wójt Gminy Kotuń Daniel Celiński, a także Monika Jabłkowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotuniu.

koncert chóru
gmina Kotuń
zespół Ambitus
koncert
Dzień Kobiet