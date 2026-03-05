II Otwarte Mistrzostwa Szachowe Juniorów Regionu Siedleckiego już 7 marca

2026-03-05 15:33

Młodzi Szachiści zmierzą się w Siedlcach. W sobotę 7 marca Klub Szachowy Skoczek Siedlce zaprasza na II Otwarte Mistrzostwa Szachowe Juniorów Regionu Siedleckiego do lat 18. Najlepsi szachiści wejdą w skład reprezentacji regionu na kolejnych zawodach.

Mistrzostwa Szachowe

i

Mamy już zaplanowany turniej eliminacyjny, w którym wszyscy młodzi szachiści mogą wziąć udział. To ważny turniej, ze względu na to, że to jest główny wyznacznik siły gry w danym sezonie. Na tej podstawie powołujemy reprezentację naszego regionu do gry w trzeciej i czwartej lidze juniorów, więc jest o co powalczyć. Jest to duży prestiż i wyróżnienie dla zawodnika, rodziny i dla szkoły. Zapraszamy na turniej, wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej: https://skoczeksiedlce.pl – mówi Tomasz Sikorski, prezes Klubu Szachowego Skoczek Siedlce.

Ważne informacje:

Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę 7 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Siedlcach, przy ul. Sekulskiej 10. Do godz. 9:45 uczestnicy powinni potwierdzić swoją obecność, a start zawodów został zaplanowany na godz. 10.00. Zakończenie powinno nastąpić ok. godz. 15.30.

Link do zapisów na turniej:

Więcej informacji:

Cele imprezy:

  • Popularyzacja szachów wśród dorosłych i dzieci.
  • Rywalizacja sportowa.
  • Promocja działalności Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce.
  • Wyłonienie najlepszych kandydatów (tylko członkowie Klubu) do reprezentowania naszego regionu na rozgrywkach III i IV ligi juniorów:

- III LIGA 21-22.03.2026

- IV LIGA 21-22.03.2026

