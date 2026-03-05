II Otwarte Mistrzostwa Szachowe Juniorów Regionu Siedleckiego już 7 marca

– Mamy już zaplanowany turniej eliminacyjny, w którym wszyscy młodzi szachiści mogą wziąć udział. To ważny turniej, ze względu na to, że to jest główny wyznacznik siły gry w danym sezonie. Na tej podstawie powołujemy reprezentację naszego regionu do gry w trzeciej i czwartej lidze juniorów, więc jest o co powalczyć. Jest to duży prestiż i wyróżnienie dla zawodnika, rodziny i dla szkoły. Zapraszamy na turniej, wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej: https://skoczeksiedlce.pl – mówi Tomasz Sikorski, prezes Klubu Szachowego Skoczek Siedlce.