II Otwarte Mistrzostwa Szachowe Juniorów Regionu Siedleckiego już 7 marca

– Mamy już zaplanowany turniej eliminacyjny, w którym wszyscy młodzi szachiści mogą wziąć udział. To ważny turniej, ze względu na to, że to jest główny wyznacznik siły gry w danym sezonie. Na tej podstawie powołujemy reprezentację naszego regionu do gry w trzeciej i czwartej lidze juniorów, więc jest o co powalczyć. Jest to duży prestiż i wyróżnienie dla zawodnika, rodziny i dla szkoły. Zapraszamy na turniej, wszystkie szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej: https://skoczeksiedlce.pl – mówi Tomasz Sikorski, prezes Klubu Szachowego Skoczek Siedlce.
Ważne informacje:
Turniej odbędzie się w najbliższą sobotę 7 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Siedlcach, przy ul. Sekulskiej 10. Do godz. 9:45 uczestnicy powinni potwierdzić swoją obecność, a start zawodów został zaplanowany na godz. 10.00. Zakończenie powinno nastąpić ok. godz. 15.30.
Link do zapisów na turniej:
Więcej informacji:
Cele imprezy:
- Popularyzacja szachów wśród dorosłych i dzieci.
- Rywalizacja sportowa.
- Promocja działalności Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce.
- Wyłonienie najlepszych kandydatów (tylko członkowie Klubu) do reprezentowania naszego regionu na rozgrywkach III i IV ligi juniorów:
- III LIGA 21-22.03.2026
- IV LIGA 21-22.03.2026