Prawie 480 tys. zł dotacji z UE na remont i doposażenie przychodni POZ w Łochowie

Pieniądze unijne wspomogą realizację kolejnej inwestycji w regionie siedleckim. Dzięki dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza zostanie w tym roku wyremontowana i doposażona przychodnia POZ w Łochowie.

– Dzięki funduszom unijnym zwiększy się dostępność usług medycznych dla mieszkańców powiatu węgrowskiego. Jest to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Dlatego zdecydowaliśmy, że 480 tys. zł z naszego programu regionalnego trafi właśnie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Są to pieniądze na modernizację przychodni rejonowej w Łochowie i zakup niezbędnego sprzętu – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Unijne wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na remont budynku przychodni w Łochowie, tak by dostosować go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na stan budynku część pacjentów ma ograniczone lub nawet utrudnione korzystanie z placówki. Dotyczy to zwłaszcza osób o ograniczonej mobilności, starszych czy poruszających się na wózkach.

– Aby zapewnić usługi na odpowiednim poziomie, placówki muszą inwestować w nowoczesny sprzęt i bazę lokalową. Dzięki temu każdy mieszkaniec może bez ograniczeń korzystać z przychodni. Dlatego, jeśli tylko możemy wesprzeć projekty, służące poprawie dostępności usług medycznych, nie wahamy się – dodaje Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

Prace remontowe będą wykonane w pomieszczeniu rejestracji i łazience. Zostaną wymienione oprawy oświetleniowe w gabinetach lekarskich. Będą zainstalowane dotykowe klamki i wymienione drzwi. Zostanie też zamontowanych 11 klimatyzatorów ściennych i 2 klimatyzatory sufitowe. Przychodnia kupi nowe krzesła do poczekalni i 2 kozetki o regulowanej wysokości.

W 2023 r. na Mazowszu udzielono 18,5 mln porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z czego ok. 300 tys. w powiecie węgrowskim. Zgodnie z Mapami Potrzeb Zdrowotnych w 2023 r. liczba porad na jedną osobę w POZ w powiecie węgrowskim wyniosła 4,86 (5,98 świadczenia na jednego pacjenta).

Całkowita wartość projektu to dokładnie 564 373,86 zł. Dofinansowanie z UE wynosi 479 717,78 zł.

Źródło: inf. pras. Agnieszka Miękwicz, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych