Już po raz ósmy w Siedlcach rywalizowali młodzi kelnerzy z całej Polski. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
2026-03-17 23:22

W murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach, tzw. „Samochodówki” we wtorek 17 marca odbyły się VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodych Kelnerów. W tegorocznej rywalizacji wzięło udział 20 uczniów szkół gastronomicznych i hotelarskich z różnych miast Polski.

Uczestnicy VIII. Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Kelnerów w Siedlcach zmierzyli się z pięcioma konkurencjami. Pierwszą był test wiedzy ogólnej, a w kolejnych etapach – zadania praktyczne. Były to: serwis napojów gazowanych dla dwóch osób, serwis niemiecki wraz z nakryciem stołu i podaniem przystawek, serwowanie napoju gorącego oraz serwis tortu dla dwóch osób. Każda z konkurencji wymagała od uczestników specjalistycznej wiedzy z zakresu odpowiednich technik kelnerskich. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wydarzenia podkreślali jednak, że poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki. Jak oceniają je młodzi kelnerzy, można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem medialnym radia ESKA Siedlce.

