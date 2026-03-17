Już po raz ósmy w Siedlcach rywalizowali młodzi kelnerzy z całej Polski. Zobacz zdjęcia!

Uczestnicy VIII. Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Kelnerów w Siedlcach zmierzyli się z pięcioma konkurencjami. Pierwszą był test wiedzy ogólnej, a w kolejnych etapach – zadania praktyczne. Były to: serwis napojów gazowanych dla dwóch osób, serwis niemiecki wraz z nakryciem stołu i podaniem przystawek, serwowanie napoju gorącego oraz serwis tortu dla dwóch osób. Każda z konkurencji wymagała od uczestników specjalistycznej wiedzy z zakresu odpowiednich technik kelnerskich. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wydarzenia podkreślali jednak, że poziom tegorocznych zawodów był bardzo wysoki. Jak oceniają je młodzi kelnerzy, można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.

