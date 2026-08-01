Siedlczanie upamiętnili 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-01 17:25

Podobnie jak w latach ubiegłych, także 1 sierpnia 2026 roku mieszkańcy Siedlec oficjalnie upamiętnili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Od ok. godz. 16:45 prezydent rozdawał Siedlczanom flagi i chorągiewki. Punktualnie o godz. 17:00 w mieście zawyły syreny alarmowe, a mieszkańcy zatrzymali się, by w 82. rocznicę historycznego wydarzenia oddać hołd dawnym bohaterom.

Mieszkańcy z wielką flagą Polski, a obok ludzie z racami w Siedlcach. O obchodach rocznicy przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

Chcąc uczcić moment sprzed lat, gdy w 1944 roku Warszawiacy podjęli heroiczny zryw przeciwko okupacji niemieckiej, Siedlczanie spotkali się na jednym z głównych skrzyżowań miasta, u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wojskowej, gdzie wstrzymany został ruch pojazdów. Nie zabrakło okrzyków „Cześć i chwała bohaterom!”. Odpalono też race i odśpiewany został hymn państwowy, a siedleccy harcerze i mieszkańcy stanęli wzdłuż skrzyżowania z dużą flagą. Można to zobaczyć na zdjęciach w zamieszczonej poniżej galerii.

„Cześć i chwała bohaterom!”. Siedlczanie spotkali się w centrum miasta, by uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Galeria zdjęć 77

Dźwięk syren, który zabrzmiał o 17:00, miał przypominać o heroicznej walce polskiego podziemia z niemieckim okupantem w sierpniu i wrześniu 1944 r. 

Na zakończenie historycznego wydarzenia, odbył się również koncert patriotyczny, upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w wykonaniu Zespołu Artystycznego Seniorynki. Z racji zbliżającej się burzy, został przeniesiony ze Skweru Niepodległości do Sali Widowiskowej Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 63.

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