Siedlczanie upamiętnili 82. rocznicę Powstania Warszawskiego

Chcąc uczcić moment sprzed lat, gdy w 1944 roku Warszawiacy podjęli heroiczny zryw przeciwko okupacji niemieckiej, Siedlczanie spotkali się na jednym z głównych skrzyżowań miasta, u zbiegu ulic Piłsudskiego i Wojskowej, gdzie wstrzymany został ruch pojazdów. Nie zabrakło okrzyków „Cześć i chwała bohaterom!”. Odpalono też race i odśpiewany został hymn państwowy, a siedleccy harcerze i mieszkańcy stanęli wzdłuż skrzyżowania z dużą flagą. Można to zobaczyć na zdjęciach w zamieszczonej poniżej galerii.

77

Dźwięk syren, który zabrzmiał o 17:00, miał przypominać o heroicznej walce polskiego podziemia z niemieckim okupantem w sierpniu i wrześniu 1944 r.

Na zakończenie historycznego wydarzenia, odbył się również koncert patriotyczny, upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w wykonaniu Zespołu Artystycznego Seniorynki. Z racji zbliżającej się burzy, został przeniesiony ze Skweru Niepodległości do Sali Widowiskowej Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 63.